Na Wspólnej, odcinek 4284: Igor zastawi pułapkę na dilera Julki! Leon zaryzykuje bardzo wiele - ZDJĘCIA

Igor w 4284 odcinku "Na Wspólnej" wróci do pracy, żeby dopaść dilera Julki! Gwiazda da mu kolejną szansę

W 4284 odcinku "Na Wspólnej" Igor postanowi przekuć całą złość i bezradność związaną z uzależnieniem córki w konkretne działanie. Nowak wróci do redakcji i pojawi się tam z tematem dotyczącym narkotykowych dilerów. Nie będzie to dla niego zwykły materiał dziennikarski. Sprawa stanie się całkowicie osobista, bo jednym z ludzi, których będzie chciał zdemaskować, okaże się Szary - diler Julki. Nowak będzie musiał najpierw naprawić relacje w pracy. W redakcji pojawi się w chwili spotkania Smolnego z Gwiazdą i przeprosi szefa za swoje wcześniejsze zachowanie oraz słowa, które pod jego adresem padły. Reakcja Gwiazdy okaże się dla Igora wyjątkowo korzystna. Szef da jasno do zrozumienia, że byłby idiotą, gdyby nie przyjął z powrotem dobrego dziennikarza z tak mocnym tematem.

Dla Igora w 4284 odcinku "Na Wspólnej" powrót do pracy będzie oznaczał coś znacznie więcej niż odzyskanie stanowiska. Dostanie narzędzia, żeby ruszyć za ludźmi odpowiedzialnymi za dostęp młodych do narkotyków. Najważniejszy będzie jednak Szary, bo jego numer odezwie się wcześniej na telefonie Julki z informacją, że znów ma towar. Igor już wtedy postanowi, że nie pozwoli mu dalej bezkarnie zarabiać na uzależnieniu jego córki.

Leon w 4284 odcinku "Na Wspólnej" spotka się z Szarym! Igor wykorzysta go jako przynętę?

W 4284 odcinku "Na Wspólnej" sam Igor nie będzie mógł po prostu podejść do Szarego z kamerą i oczekiwać, że diler sprzeda mu narkotyki. Potrzebny będzie ktoś, kogo przestępca zna i komu zaufa na tyle, żeby przeprowadzić przy nim transakcję. Wybór padnie na Leona. Igor przekona chłopaka, żeby pomógł mu zastawić pułapkę na dilera Julki. Leon będzie miał spotkać się z Szarym pod pozorem zwykłego zakupu narkotyków. Tak naprawdę najważniejsze stanie się nagranie całej transakcji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Nowak dostanie materiał pokazujący przestępcę podczas handlu środkami odurzającymi.

Tyle że w 4284 odcinku "Na Wspólnej" zadanie Leona będzie bardzo ryzykowne. Chłopak znajdzie się przecież twarzą w twarz z człowiekiem zajmującym się sprzedażą narkotyków i będzie musiał zachowywać się całkowicie naturalnie. Jeden podejrzany ruch, spojrzenie w niewłaściwą stronę albo odkrycie urządzenia nagrywającego mogą sprawić, że Szary zorientuje się, iż został wystawiony.

Kiedy 4284 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4284 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w poniedziałek, 28 września 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.