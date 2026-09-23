W poprzednim odcinku Kalski odzyskał przytomność i zażądał spotkania z córką. Tadeusiak chciał przesłuchać Grega, lecz lekarka nie wyraziła na to zgody. Policjant próbował więc porozmawiać z Jagodą, czemu sprzeciwiała się Weronika, a Robert nie krył złości. Jagoda poszła do ojca, ale po chwili wybiegła z sali zapłakana. Wyjawiła Roztockiej, że dźgnęła Kalskiego nożem, broniąc matki. Agnieszka usłyszała, jak Ryszard każe Sebastianowi obserwować Tomka, a później poznała prawdę o jego ukrywanych wpadkach. Seba śledził chłopaka i przyłapał go na sprzedaży paserowi łupów skradzionych podczas meczu. Ilona kpiła z udziału Mileny w programie telewizyjnym, a Bożydar dowiedział się, że jego żona ma wystąpić półnaga. Poprosił więc rodzinę, by ją powstrzymała. Na Wspólnej zniknęły też materiały budowlane, dlatego Kluskowa zaczęła podejrzewać Jolantę o zemstę.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Na Wspólnej” odcinek 4287 - streszczenie

Weronika odwiedzi Ewelinę w szpitalu psychiatrycznym. Kalska będzie roztrzęsiona, gdy dowie się, że Jagoda przyznała się do ataku na ojca. Upiera się, że to ona powinna wziąć winę na siebie. Później Roztocka pojedzie do Grega i jasno da mu do zrozumienia, że nie pozwoli mu już krzywdzić Eweliny ani Jagody. Tymczasem Jagoda uda się na komisariat, zdecydowana oficjalnie przyznać, że to ona dźgnęła ojca. W kancelarii Agnieszki zjawi się wściekły Żaba. Odkryje, że to Olszewska doprowadziła do cofnięcia Tomkowi zgody na pracę poza ośrodkiem, i zerwie z nią współpracę. Agnieszka wróci do domu z poczuciem porażki i powie mężowi, że się poddaje. Sebastian nie odpuści jednak sprawy i odbędzie z Tomkiem bardzo poważną rozmowę. Marta i Fabian zadebiutują w telewizji, a Baliszewski pochwali ich występ. Jednocześnie zacznie naciskać na Judytę, bo jej kontrakt wkrótce się kończy. Bradecka wyzna Marcie, że jej syn jest poważnie chory i nie może teraz stracić pracy.

„Na Wspólnej” odcinek 4287 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4287. odcinek „Na Wspólnej” TVN wyemituje 1 października 2026 roku o godzinie 20:15. W tym odcinku ważne decyzje podejmą Jagoda, Ewelina i Tomek.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Bohaterowie mierzą się z problemami w rodzinie, związkach i pracy, a także z chorobami, zdradami oraz trudnymi powrotami z przeszłości. Losy kilku powiązanych rodzin przeplatają się tu ze sobą, a codzienne sprawy często prowadzą do poważnych konfliktów. W serialu grają m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg

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