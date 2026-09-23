W poprzednim odcinku Jolka jasno powiedziała Tomkowi, że nie zamieszka z nim w kawalerce. Chłopak wrócił do domu i próbował dogadać się z Kingą, ale oboje postawili twarde warunki. Ilona nie chciała urządzać imprezy urodzinowej, jednak Maja przekonała ją, by wyszła na miasto. Gdy Ilona i Bartek w dobrych nastrojach szykowali się do wyjścia, telefon od Emilki pokrzyżował im plany. Po konfrontacji z Ewą Reterską Krystian znów dał się zwieść jej kłamstwom o interesach w Niemczech. Kiedy nadarzyła się okazja, przeszukał jej rzeczy i znalazł folder z berlińskiej kliniki oraz niepokojącą notatkę. Co wydarzy się dalej?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4257 - streszczenie

Krystian wciąż będzie rozmyślał o swoim odkryciu. Kalina namówi go, by porozmawiał z Łucją, bo wierzy, że całą sprawę da się wyjaśnić. Alan będzie miał jednak inne zdanie i uzna, że Krystian powinien zaufać swojej intuicji. Bartek obudzi się w dawnym domu, gdzie Emilka przygotuje mu śniadanie. Nie zabawi tam długo, ponieważ będzie chciał jak najszybciej przeprosić Ilonę za to, że nie dotarł na jej urodziny. Jej reakcja mocno go zaskoczy. Po wizycie Melki na USG Piotrek jeszcze bardziej będzie naciskał, by zrezygnowała z pracy w terenie. Dziewczyna zarzuci mu paranoję. Tymczasem na komendzie zjawi się bezdomny Mariusz z sensacyjnymi doniesieniami, które uświadomią śledczym, że ktoś celowo próbuje wprowadzić ich w błąd.

„Pierwsza miłość” odcinek 4257 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4257. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 1 października 2026 roku. Serial będzie można obejrzeć na antenie Polsatu. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. W tym czasie Krystian, Bartek, Ilona i śledczy zmierzą się z kolejnymi problemami.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie, a losy bohaterów splatają rodzinne konflikty, przyjaźnie, romanse i sprawy zawodowe. Nie brakuje tu rozstań, powrotów, zdrad oraz skrywanych od lat tajemnic. Miejski Wrocław kontrastuje z barwnym, swojskim Wadlewem, gdzie obok poważnych dramatów pojawiają się też lżejsze historie. Ważną częścią fabuły są również kryminalne intrygi, nagłe zwroty akcji i trudne wybory bohaterów. W serialu grają m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk