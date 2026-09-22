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W poprzednim odcinku Alan załamał się, bo firma nie odpowiadała na wysłane przez niego CV. Żeby nie myśleć o problemach, wybrał się z Hubertem i Erykiem na przedślubne zakupy. W końcu zadzwonił telefon z wyczekiwaną wiadomością: rozmowa kwalifikacyjna miała odbyć się już za godzinę. Kinga chciała podczas rodzinnego obiadu delikatnie powiedzieć synom o Janku, ale Jolka nie wytrzymała i wyjawiła, co widziała. Tomek stwierdził, że nie będzie patrzył, jak matka po raz kolejny niszczy sobie życie, a potem zaczął się pakować. Policja ustaliła, że za zaginięciami bezdomnych kobiet może stać człowiek polujący wyłącznie na kobiety. Piotrek próbował przekonać Melkę, by zrezygnowała z pracy w terenie, lecz ona nie chciała o tym słyszeć. Co wydarzy się dalej?
„Pierwsza miłość” odcinek 4256 - streszczenie
Jolka powie Tomkowi wprost, że nie zamierza zamieszkać w kawalerce. Chłopak wróci do domu i spróbuje porozumieć się z Kingą, ale każde z nich postawi twarde warunki. Ilona nie będzie miała ochoty na organizowanie urodzin, jednak Maja przekona ją, żeby wyszły razem na miasto. Gdy Ilona i Bartek w dobrych nastrojach zaczną szykować się do wyjścia, ich plany pokrzyżuje telefon od Emilki. Po konfrontacji z Ewą Reterska znów spróbuje zwieść Krystiana, kłamiąc o swoich interesach w Niemczech. Kiedy nadarzy się okazja, Krystian przeszuka jej rzeczy. Znajdzie folder kliniki w Berlinie z niepokojącą notatką.
„Pierwsza miłość” odcinek 4256 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4256. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 30 września 2026 roku w Polsacie. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:00. Informacja o ewentualnej powtórce nie została jeszcze podana.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, emitowany od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie, a losy bohaterów łączą sprawy rodzinne, przyjaźnie i relacje uczuciowe. W historii pojawiają się pierwsze zauroczenia, długie związki, rozstania, powroty, zdrady oraz niespodziewane uczucia. Miejski świat Wrocławia kontrastuje z bardziej swojskim Wadlewem, gdzie obok dramatów pojawiają się też lżejsze wątki. Codzienne problemy przeplatają się tu z kryminalnymi intrygami, sensacją i rodzinnymi tajemnicami. W serialu występują m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Marek Pyś jako Zenon Łazanek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
- Anna Pentz jako Anna Kowalik
- Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
- Marta Chodorowska jako Marzena Lisiak
- Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
- Rafał Kwietniewski jako Bartosz Miedzianowski
- Paweł Okoński jako Marian Śmiałek
- Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk