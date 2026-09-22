Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4256

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-09-22 8:14

W 4256. odcinku „Pierwszej miłości” Tomek wróci do domu po rozmowie z Jolką. Spróbuje dogadać się z Kingą, ale oboje postawią sprawę jasno. Tymczasem Krystian zacznie podejrzewać, że Ewa nie mówi mu całej prawdy. Gdy zajrzy do jej rzeczy, trafi na ślad, który może wiele zmienić.

W poprzednim odcinku Alan załamał się, bo firma nie odpowiadała na wysłane przez niego CV. Żeby nie myśleć o problemach, wybrał się z Hubertem i Erykiem na przedślubne zakupy. W końcu zadzwonił telefon z wyczekiwaną wiadomością: rozmowa kwalifikacyjna miała odbyć się już za godzinę. Kinga chciała podczas rodzinnego obiadu delikatnie powiedzieć synom o Janku, ale Jolka nie wytrzymała i wyjawiła, co widziała. Tomek stwierdził, że nie będzie patrzył, jak matka po raz kolejny niszczy sobie życie, a potem zaczął się pakować. Policja ustaliła, że za zaginięciami bezdomnych kobiet może stać człowiek polujący wyłącznie na kobiety. Piotrek próbował przekonać Melkę, by zrezygnowała z pracy w terenie, lecz ona nie chciała o tym słyszeć. Co wydarzy się dalej?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4256 - streszczenie

Jolka powie Tomkowi wprost, że nie zamierza zamieszkać w kawalerce. Chłopak wróci do domu i spróbuje porozumieć się z Kingą, ale każde z nich postawi twarde warunki. Ilona nie będzie miała ochoty na organizowanie urodzin, jednak Maja przekona ją, żeby wyszły razem na miasto. Gdy Ilona i Bartek w dobrych nastrojach zaczną szykować się do wyjścia, ich plany pokrzyżuje telefon od Emilki. Po konfrontacji z Ewą Reterska znów spróbuje zwieść Krystiana, kłamiąc o swoich interesach w Niemczech. Kiedy nadarzy się okazja, Krystian przeszuka jej rzeczy. Znajdzie folder kliniki w Berlinie z niepokojącą notatką.

„Pierwsza miłość” odcinek 4256 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4256. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 30 września 2026 roku w Polsacie. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:00. Informacja o ewentualnej powtórce nie została jeszcze podana.

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„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, emitowany od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie, a losy bohaterów łączą sprawy rodzinne, przyjaźnie i relacje uczuciowe. W historii pojawiają się pierwsze zauroczenia, długie związki, rozstania, powroty, zdrady oraz niespodziewane uczucia. Miejski świat Wrocławia kontrastuje z bardziej swojskim Wadlewem, gdzie obok dramatów pojawiają się też lżejsze wątki. Codzienne problemy przeplatają się tu z kryminalnymi intrygami, sensacją i rodzinnymi tajemnicami. W serialu występują m.in.:

  • Aneta Zając jako Marysia
  • Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Lech Dyblik jako Roman Kłosek
  • Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
  • Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
  • Marek Pyś jako Zenon Łazanek
  • Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
  • Anna Pentz jako Anna Kowalik
  • Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
  • Marta Chodorowska jako Marzena Lisiak
  • Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
  • Rafał Kwietniewski jako Bartosz Miedzianowski
  • Paweł Okoński jako Marian Śmiałek
  • Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk
Zasmucona Jolka i Tomek siedzą przy stoliku. O ich trudnej rozmowie w Pierwszej miłości przeczytasz na SE Superseriale.
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