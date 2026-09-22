W poprzednim odcinku Alan załamał się, bo firma nie odpowiadała na wysłane przez niego CV. Żeby nie myśleć o problemach, wybrał się z Hubertem i Erykiem na przedślubne zakupy. W końcu zadzwonił telefon z wyczekiwaną wiadomością: rozmowa kwalifikacyjna miała odbyć się już za godzinę. Kinga chciała podczas rodzinnego obiadu delikatnie powiedzieć synom o Janku, ale Jolka nie wytrzymała i wyjawiła, co widziała. Tomek stwierdził, że nie będzie patrzył, jak matka po raz kolejny niszczy sobie życie, a potem zaczął się pakować. Policja ustaliła, że za zaginięciami bezdomnych kobiet może stać człowiek polujący wyłącznie na kobiety. Piotrek próbował przekonać Melkę, by zrezygnowała z pracy w terenie, lecz ona nie chciała o tym słyszeć. Co wydarzy się dalej?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4256 - streszczenie

Jolka powie Tomkowi wprost, że nie zamierza zamieszkać w kawalerce. Chłopak wróci do domu i spróbuje porozumieć się z Kingą, ale każde z nich postawi twarde warunki. Ilona nie będzie miała ochoty na organizowanie urodzin, jednak Maja przekona ją, żeby wyszły razem na miasto. Gdy Ilona i Bartek w dobrych nastrojach zaczną szykować się do wyjścia, ich plany pokrzyżuje telefon od Emilki. Po konfrontacji z Ewą Reterska znów spróbuje zwieść Krystiana, kłamiąc o swoich interesach w Niemczech. Kiedy nadarzy się okazja, Krystian przeszuka jej rzeczy. Znajdzie folder kliniki w Berlinie z niepokojącą notatką.

„Pierwsza miłość” odcinek 4256 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4256. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 30 września 2026 roku w Polsacie. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:00. Informacja o ewentualnej powtórce nie została jeszcze podana.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, emitowany od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie, a losy bohaterów łączą sprawy rodzinne, przyjaźnie i relacje uczuciowe. W historii pojawiają się pierwsze zauroczenia, długie związki, rozstania, powroty, zdrady oraz niespodziewane uczucia. Miejski świat Wrocławia kontrastuje z bardziej swojskim Wadlewem, gdzie obok dramatów pojawiają się też lżejsze wątki. Codzienne problemy przeplatają się tu z kryminalnymi intrygami, sensacją i rodzinnymi tajemnicami. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Marek Pyś jako Zenon Łazanek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

Anna Pentz jako Anna Kowalik

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Marta Chodorowska jako Marzena Lisiak

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Rafał Kwietniewski jako Bartosz Miedzianowski

Paweł Okoński jako Marian Śmiałek

Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk