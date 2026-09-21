Pierwsza miłość, odcinek 4257: Krystian odkryje prawdę o narzeczonej. Reterska nie zdoła już się wykręcić - ZDJĘCIA

Krystian nie odpuści w 4257. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4256. odcinku „Pierwszej miłości” Krystian przeszuka rzeczy Łucji, gdy ta pójdzie pod prysznic. Znajdzie folder kliniki w Berlinie z notatką, która wzbudzi jego poważne wątpliwości. Wcześniej Ewa zaczęła podejrzewać, że Reterska ukrywa przed synem prawdę. Łucja próbowała natomiast przekonać Krystiana, że jej interesy w Niemczech są zupełnie niewinne.

W 4257. odcinku Krystian nie będzie mógł przestać analizować tego, co odkrył. Kalina spróbuje go uspokoić i zasugeruje rozmowę z Łucją. Jej zdaniem wszystko może mieć swoje wyjaśnienie, a bezpośrednia konfrontacja pozwoli rozwiać wątpliwości.

Alan inaczej spojrzy na odkrycie Krystiana w 4257. odcinku „Pierwszej miłości”

Alan nie będzie jednak tak skłonny wierzyć w tłumaczenia Reterskiej. Zwróci Krystianowi uwagę, że jeśli ten wyczuwa kłamstwo, powinien zaufać własnemu instynktowi. Obaj doskonale wiedzą, jak to jest być okłamywanym, dlatego Alan nie zamierza bagatelizować podejrzeń przyjaciela.

Krystian znajdzie się więc między dwiema radami. Z jednej strony Kalina będzie zachęcała go do spokojnej rozmowy z Łucją, z drugiej Alan utwierdzi go w przekonaniu, że znalezione informacje mogą mieć znacznie większe znaczenie. Po tym, co wydarzyło się w 4256. odcinku, Reterskiej coraz trudniej będzie przekonać narzeczonego, że niczego przed nim nie ukrywa.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4257. odcinka

Odcinek 4257. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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