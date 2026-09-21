Barwy szczęścia, odcinek 3417: Groźny Daniel porwie uzależnionego lokatora Pyrków! Ojciec Emila zacznie więzić Adama

Daniel porwie Adama. Zrobi to w obawie o syna

Obecność Adama w domu Pyrków od początku będzie dla rodziny ogromnym problemem. Mężczyzna zmaga się z uzależnieniem, odmawia podjęcia leczenia i coraz bardziej komplikuje życie swoim gospodarzom. Hubert (Marek Molak) będzie próbował mu pomóc, ale sytuacja stanie się na tyle poważna, że do akcji wkroczy Daniel, ojciec Emila. W 3417 odcinku "Barw szczęścia" Daniel uzna, że nie może dłużej czekać. Najważniejsze będzie dla niego bezpieczeństwo syna, dlatego zdecyduje się na wyjątkowo radykalny krok. Mężczyzna porwie Adama i zamknie go wbrew jego woli. Daniel będzie przekonany, że tylko w ten sposób może odsunąć zagrożenie od Emila. Jego działanie szybko jednak przyniesie poważne konsekwencje.

Adam oskarży Pyrków o atak

Historia nie zakończy się wraz z uwięzieniem Adama. W 3418 odcinku „Barw szczęścia” mężczyzna znajdzie się w szpitalu, a podczas wizyty Huberta wysunie poważne oskarżenia pod adresem rodziny Pyrków. Adam będzie twierdził, że to właśnie oni zlecili atak na niego. Na tym jednak nie poprzestanie. Uzależniony lokator zacznie domagać się korzyści majątkowej w zamian za zachowanie milczenia. Tymczasem wiadomość o radykalnym działaniu Daniela mocno wstrząśnie Asią (Anna Gzyra).

Hubert spróbuje przekonać Adama do rozmowy

Sprawa będzie miała ciąg dalszy również po wyjściu Adama ze szpitala. W 3420 odcinku "Barw szczęścia" Hubert spróbuje namówić mężczyznę na rozmowę z Weroniką (Maria Świłpa). Dziennikarka będzie mogła przyjrzeć się sprawie i zdobyć informacje dotyczące wydarzeń, które doprowadziły do całego konfliktu. W dalszej kolejności Weronika odwiedzi Lucynę (Grażyna Zielińska). Jej wizyta może mieć szczególne znaczenie w kontekście problemów Pyrków i kolejnych tajemnic, które wychodzą na jaw.