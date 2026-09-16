Pierwsza miłość, odcinek 4263: Julka padnie ofiarą zboczeńca?! Marysia z Kingą dorwą podejrzanego mężczyznę - ZDJĘCIA

Julka zauważy podejrzanego mężczyznę przed szkołą

W 4263 odcinku "Pierwszej miłości" Julka zwróci uwagę na mężczyznę, który będzie regularnie pojawiał się w pobliżu jej szkoły. Jego zachowanie wzbudzi niepokój, ponieważ nie będzie jedynie przechodził obok placówki. Mężczyzna zacznie fotografować uczennice. Dla Julki szybko stanie się jasne, że sytuacja jest podejrzana. Dziewczyna będzie musiała zmierzyć się z poczuciem zagrożenia, a sprawa bardzo szybko dotrze do Marysi.

Marysia nie będzie czekać na reakcję szkoły

Marysia natychmiast skontaktuje się z wychowawczynią Julki. Będzie oczekiwała, że szkoła potraktuje sprawę poważnie i podejmie odpowiednie działania. Szybko jednak okaże się, że reakcja placówki nie będzie dla niej wystarczająca. Matka Julki nie zamierza odpuścić, szczególnie że chodzi o bezpieczeństwo córki i innych uczennic. Zamiast czekać, aż ktoś inny rozwiąże problem, postanowi sama sprawdzić, kim jest tajemniczy fotograf.

Marysia i Kinga przygotują zasadzkę

Marysia nie zostanie jednak sama z tym problemem. W 4263 odcinku "Pierwszej miłości" poprosi o pomoc Kingę. Kobiety wspólnie opracują plan, który ma doprowadzić do konfrontacji z podejrzanym mężczyzną. Ich celem będzie przyłapanie go na gorącym uczynku. Marysia i Kinga będą chciały sprawdzić, co naprawdę robi przed szkołą i dlaczego regularnie fotografuje uczennice. Sytuacja szybko nabierze poważnego charakteru. Marysia nie będzie chciała ryzykować, że tajemniczy mężczyzna nadal będzie kręcił się pod szkołą i obserwował dziewczynki. Dlatego wraz z Kingą spróbuje doprowadzić do jego zatrzymania na własną rękę.

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