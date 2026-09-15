Spis treści
W poprzednim odcinku Nikola wprost zapytała Filipa, kiedy wreszcie się umówią. Jej bezpośredniość wyraźnie go speszyła, ale mimo to postanowił dać jej szansę. Ich randka szybko przerodziła się w spontaniczny wypad we czwórkę. Paweł zrezygnował z leczenia w klinice, a Artur i Janek odebrali go z We-Medu. Krzyżanowski wciąż trzymał wszystkich na dystans, gdy niespodziewanie zjawił się u niego Kacper. Tymczasem bezdomny mężczyzna zgłosił policji zaginięcie partnerki. Okazało się, że to nie pierwszy taki przypadek w tym środowisku. Melka pracowała dla fundacji i często przebywała wśród osób żyjących na ulicy, nieświadoma, że ktoś ją obserwuje. Co wydarzy się dalej?
„Pierwsza miłość” odcinek 4251 - streszczenie
Kacper zdobędzie się na szczerość w rozmowie z Pawłem, choć będzie miał świadomość, że stawia swoją karierę na szali. Paweł może ją przekreślić, a nawet doprowadzić do postawienia Kacprowi zarzutów karnych. Eliza wreszcie poczuje się wolna od Bolka. Świder będzie przekonywał ją, by stanęła na czele klubu Iskra, licząc, że dzięki temu zbliżą się do siebie. Angelika będzie przeżywać śmierć ojca. Po rekonwalescencji Kazanowa wróci do domu, ale przypadkiem natknie się na miejsce potrącenia i zacznie zachowywać się w dziwny sposób. Policja otrzyma dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy wypadku.
„Pierwsza miłość” odcinek 4251 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4251. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w środę, 23 września 2026 roku, w Polsacie. Początek zaplanowano na godzinę 18:00. W tym odcinku ważne decyzje podejmą Kacper i Eliza, a Angelika wciąż będzie mierzyć się z bolesną stratą.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne konflikty, przyjaźnie, praca i uczucia. Nie brakuje tu romansów, rozstań, powrotów, zdrad, rodzinnych tajemnic ani kryminalnych intryg. Wrocławski świat bohaterów kontrastuje z bardziej swojskim Wadlewem, gdzie dramatyczne wątki przeplatają się z lżejszymi historiami. W serialu występują m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Marek Pyś jako Zenon Łazanek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
- Anna Pentz jako Anna Kowalik
- Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
- Marta Chodorowska jako Marzena Lisiak
- Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
- Rafał Kwietniewski jako Bartosz Miedzianowski
- Paweł Okoński jako Marian Śmiałek
- Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk