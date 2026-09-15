W poprzednim odcinku Nikola wprost zapytała Filipa, kiedy wreszcie się umówią. Jej bezpośredniość wyraźnie go speszyła, ale mimo to postanowił dać jej szansę. Ich randka szybko przerodziła się w spontaniczny wypad we czwórkę. Paweł zrezygnował z leczenia w klinice, a Artur i Janek odebrali go z We-Medu. Krzyżanowski wciąż trzymał wszystkich na dystans, gdy niespodziewanie zjawił się u niego Kacper. Tymczasem bezdomny mężczyzna zgłosił policji zaginięcie partnerki. Okazało się, że to nie pierwszy taki przypadek w tym środowisku. Melka pracowała dla fundacji i często przebywała wśród osób żyjących na ulicy, nieświadoma, że ktoś ją obserwuje. Co wydarzy się dalej?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4251 - streszczenie

Kacper zdobędzie się na szczerość w rozmowie z Pawłem, choć będzie miał świadomość, że stawia swoją karierę na szali. Paweł może ją przekreślić, a nawet doprowadzić do postawienia Kacprowi zarzutów karnych. Eliza wreszcie poczuje się wolna od Bolka. Świder będzie przekonywał ją, by stanęła na czele klubu Iskra, licząc, że dzięki temu zbliżą się do siebie. Angelika będzie przeżywać śmierć ojca. Po rekonwalescencji Kazanowa wróci do domu, ale przypadkiem natknie się na miejsce potrącenia i zacznie zachowywać się w dziwny sposób. Policja otrzyma dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy wypadku.

„Pierwsza miłość” odcinek 4251 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4251. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w środę, 23 września 2026 roku, w Polsacie. Początek zaplanowano na godzinę 18:00. W tym odcinku ważne decyzje podejmą Kacper i Eliza, a Angelika wciąż będzie mierzyć się z bolesną stratą.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne konflikty, przyjaźnie, praca i uczucia. Nie brakuje tu romansów, rozstań, powrotów, zdrad, rodzinnych tajemnic ani kryminalnych intryg. Wrocławski świat bohaterów kontrastuje z bardziej swojskim Wadlewem, gdzie dramatyczne wątki przeplatają się z lżejszymi historiami. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Marek Pyś jako Zenon Łazanek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

Anna Pentz jako Anna Kowalik

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Marta Chodorowska jako Marzena Lisiak

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Rafał Kwietniewski jako Bartosz Miedzianowski

Paweł Okoński jako Marian Śmiałek

Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk