W poprzednim odcinku życie Grega, którego żona pchnęła nożem, wisiało na włosku. Lekarze walczyli o jego uratowanie, ale Weronika najbardziej martwiła się o Ewelinę. Jako jej obrończyni wysłuchała w areszcie wstrząsającej relacji Kalskiej. Greg znów pobił żonę do krwi i próbował utopić ją w wannie. Roztocka chciała załatwić Ewelinie pomoc psychiatryczną, lecz Kalska prosiła tylko, by ktoś zaopiekował się jej córką. Zięba i Dorota planowali nowe menu w barze, a znajoma Włodka namawiała Elenę, autorkę bloga cukierniczego, do współpracy. Dorota odebrała też telefon i była wyjątkowo niemiła dla rozmówcy. Danka usłyszała od Teresy, że jej mąż boi się jej fantazji seksualnych. Halinka znalazła z kolei listy Janusza i uznała, że mężczyzna szykuje się do oświadczyn.

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„Na Wspólnej” odcinek 4282 - streszczenie

Weronika ustali z Lwem, że Jagoda zamieszka razem z nimi. Dziewczynka będzie tęsknić za mamą, dlatego Roztocka zorganizuje im krótkie widzenie w areszcie. Ewelina poprosi, by trzymać córkę z dala od całej sprawy. Kiedy Weronika zauważy, że zeznania Jagody mogłyby pomóc, Kalska stanowczo zabroni przesłuchiwania dziewczynki. Marta, wspierana przez męża, wróci do pracy. W redakcji przywita ją Tomek „Gęba”, lecz całą uwagę skupi na sobie nowa gwiazda, Fabian Krawiec. Baliszewski postanowi, że Marta poprowadzi z nim poranny program, co doprowadzi Gębowskiego do furii. Teresa zaliczy za to kompromitującą wpadkę podczas lekcji i rozda uczennicom klasówki z fragmentami własnej erotycznej powieści. Później Bednarczuk będzie udzielać Januszowi korepetycji w szkole. Wtedy do klasy wejdzie jej mąż, wściekły z powodu kolejnego odwołanego przez żonę spotkania.

„Na Wspólnej” odcinek 4282 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4282 odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 23 września 2026 roku, o godzinie 20:15 w TVN. Weronika spróbuje przekonać Ewelinę, że zeznania Jagody mogłyby pomóc w sprawie. Kalska nie zgodzi się jednak na przesłuchanie córki. W redakcji Marta pozna też Fabiana Krawca, nową gwiazdę porannego programu.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, miłosne komplikacje, kłopoty w pracy, zdrady, choroby i konflikty. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin od lat przeplatają się, a kolejne wydarzenia wystawiają ich relacje na próbę. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg