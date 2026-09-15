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W poprzednim odcinku życie Grega, którego żona pchnęła nożem, wisiało na włosku. Lekarze walczyli o jego uratowanie, ale Weronika najbardziej martwiła się o Ewelinę. Jako jej obrończyni wysłuchała w areszcie wstrząsającej relacji Kalskiej. Greg znów pobił żonę do krwi i próbował utopić ją w wannie. Roztocka chciała załatwić Ewelinie pomoc psychiatryczną, lecz Kalska prosiła tylko, by ktoś zaopiekował się jej córką. Zięba i Dorota planowali nowe menu w barze, a znajoma Włodka namawiała Elenę, autorkę bloga cukierniczego, do współpracy. Dorota odebrała też telefon i była wyjątkowo niemiła dla rozmówcy. Danka usłyszała od Teresy, że jej mąż boi się jej fantazji seksualnych. Halinka znalazła z kolei listy Janusza i uznała, że mężczyzna szykuje się do oświadczyn.
„Na Wspólnej” odcinek 4282 - streszczenie
Weronika ustali z Lwem, że Jagoda zamieszka razem z nimi. Dziewczynka będzie tęsknić za mamą, dlatego Roztocka zorganizuje im krótkie widzenie w areszcie. Ewelina poprosi, by trzymać córkę z dala od całej sprawy. Kiedy Weronika zauważy, że zeznania Jagody mogłyby pomóc, Kalska stanowczo zabroni przesłuchiwania dziewczynki. Marta, wspierana przez męża, wróci do pracy. W redakcji przywita ją Tomek „Gęba”, lecz całą uwagę skupi na sobie nowa gwiazda, Fabian Krawiec. Baliszewski postanowi, że Marta poprowadzi z nim poranny program, co doprowadzi Gębowskiego do furii. Teresa zaliczy za to kompromitującą wpadkę podczas lekcji i rozda uczennicom klasówki z fragmentami własnej erotycznej powieści. Później Bednarczuk będzie udzielać Januszowi korepetycji w szkole. Wtedy do klasy wejdzie jej mąż, wściekły z powodu kolejnego odwołanego przez żonę spotkania.
„Na Wspólnej” odcinek 4282 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4282 odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 23 września 2026 roku, o godzinie 20:15 w TVN. Weronika spróbuje przekonać Ewelinę, że zeznania Jagody mogłyby pomóc w sprawie. Kalska nie zgodzi się jednak na przesłuchanie córki. W redakcji Marta pozna też Fabiana Krawca, nową gwiazdę porannego programu.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, miłosne komplikacje, kłopoty w pracy, zdrady, choroby i konflikty. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin od lat przeplatają się, a kolejne wydarzenia wystawiają ich relacje na próbę. W serialu występują m.in.:
- Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba
- Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc
- Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik
- Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik
- Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska
- Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny
- Robert Kudelski jako Michał Brzozowski
- Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer
- Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska
- Jakub Wesołowski jako Igor Nowak
- Lucyna Malec jako Danuta Zimińska
- Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński
- Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka
- Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg