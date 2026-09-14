Pierwsza miłość, odcinek 4246: Kinga przed rozwodem z Jankiem zmierzy się z Lilką, a Emilka stanie w jego obronie! Usłyszy coś, co zachwieje jej decyzją - ZWIASTUN

Emilka w 4246 odcinku "Pierwszej miłości" stanie po stronie Janka! Da Kindze do myślenia

W 4246 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Przez długi czas będzie przekonana, że Janek zdradził ją z Lilką, a mała Pola jest owocem tej relacji. Właśnie ta historia stanie się jednym z najboleśniejszych ciosów dla ich małżeństwa i jednym z najważniejszych powodów, dla których Żukowska zdecyduje się na rozwód. Teraz jednak, dosłownie tuż przed ostatecznym rozstaniem, cała wersja wydarzeń zacznie się sypać!

Janek w 4246 odcinku "Pierwszej miłości" będzie już znał wyniki badań DNA, które jednoznacznie pokażą, że Pola nie jest jego biologiczną córką. Wcześniej Stańczuk przez długi czas wierzył, że ziewczynka jest jego dzieckiem, dlatego prawda okaże się dla niego potężnym ciosem. Jeszcze większe znaczenie ta informacja będzie miała jednak dla Kingi. Skoro Pola nie jest córką Janka, Żukowska zacznie zastanawiać się, jak dużo z tego, co do tej pory uważała za pewnik, w ogóle było prawdą.

Kinga dowie się prawdy od Lilki w 4246 odcinku "Pierwszej miłości"! Rozwód z Jankiem przestanie być taki oczywisty

W 4246 odcinku "Pierwszej miłości" sama Kinga nie będzie chciała podejmować żadnej decyzji wyłącznie na podstawie słów Janka. W jej głowie będzie zbyt wiele pytań, dlatego zdecyduje się sama skonfrontować z Lilką. Żukowska będzie potrzebowała prawdy bez żadnych półsłówek, szczególnie że za chwilę ma stanąć z mężem przed sądem i formalnie zakończyć ich wspólną historię.

Lilka znajdzie się pod ścianą. Nie będzie już mogła udawać, że nic się nie stało, bo badania DNA pokażą czarno na białym, że Janek nie jest ojcem Poli. Podczas konfrontacji z Kingą będzie musiała powiedzieć, jak naprawdę wyglądała jej relacja ze Stańczukiem i dlaczego przez tak długi czas pozwalała wszystkim wierzyć w wersję, która praktycznie zniszczyła małżeństwo Kingi i Janka. Kobieta wyzna jej, że nigdy nie przespała się z jej mężem, co wstrząśnie Żukowską i sprawi, że nie będzie wiedziała, co ma zrobić...

Emilka w 4246 odcinku "Pierwszej miłości" postawi Kindze trudne pytanie. Czy naprawdę chce rozwodu?

Emilka doskonale będzie wiedziała, ile Kinga przeszła i jak mocno ucierpiała przez wszystkie wydarzenia związane z Jankiem. Nie będzie jednak przekonana, czy rozwód nadal jest właściwym rozwiązaniem, kiedy na światło dzienne zaczynają wychodzić zupełnie nowe fakty.

W 4246 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka zasugeruje Kindze, żeby jeszcze raz wszystko przeanalizowała. Jeśli naprawdę nadal będzie chciała się rozwieść, powinna zrobić to dlatego, że przestała kochać Janka i nie widzi z nim przyszłości, a nie wyłącznie dlatego, że przez długi czas wierzyła w określoną wersję wydarzeń z Lilką. Takie słowa mogą uderzyć Żukowską szczególnie mocno, bo ona sama zacznie zdawać sobie sprawę, że uczucia do męża wcale nie zniknęły...

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Bolek zabije Elizę? Lilka nastawi Kingę przeciwko Jankowi!