Pierwsza miłość, odcinek 4247: Rozwód Kingi i Janka pod znakiem zapytania. Dadzą sobie jeszcze jedną szansę? - ZDJĘCIA

Kinga i Janek w 4247. odcinku "Pierwszej miłości" nie są pewni, czy chcą się rozwieść

Kinga i Janek od pewnego czasu próbują ułożyć sobie życie na nowo, jednak zbliżająca się rozprawa rozwodowa sprawi, że oboje zaczną wracać myślami do wspólnej przeszłości. W 4247. odcinku „Pierwszej miłości” trudno będzie im udawać, że rozstanie jest dla nich prostą i oczywistą decyzją.

Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że ich małżeństwo definitywnie się skończy. Tymczasem kolejne wydarzenia sprawią, że Kinga i Janek zaczną dostrzegać, jak wiele nadal ich łączy. W 4237. odcinku wspólnie spędzili rocznicę śmierci Jaśminki. Wspomnienia o córce przypomniały im o łączącej ich więzi i pokazały, że mimo wszystkich problemów wciąż potrafią być blisko siebie.

Teraz, gdy termin rozprawy będzie coraz bliżej, oboje mogą zacząć zadawać sobie pytanie, czy rzeczywiście chcą postawić kropkę nad „i”.

Pola jeszcze bardziej skomplikuje sytuację Kingi i Janka w 4247. odcinku "Pierwszej miłości"

Duże znaczenie będzie miała również sytuacja Poli. Janek dowiedział się, że dziewczynka nie jest jego biologiczną córką. Wyniki testu DNA, które otrzymał od Lilki, całkowicie zmieniły jego sytuację. W 4244. odcinku mężczyzna poznał prawdę, a Lilka próbowała przekonać go, żeby mimo wszystko nie zostawiał Poli.

Kinga również będzie musiała zastanowić się, czego tak naprawdę chce. Tym bardziej że w ostatnim czasie w jej życiu pojawił się Arek. Przystojny recepcjonista z leśnego hoteliku wyraźnie się nią zainteresował, a Kinga nie pozostała obojętna na jego zaloty. W 4244. odcinku razem szukali kwiatu paproci, a w 4245. Kinga wzięła od niego numer telefonu.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4247. odcinka

Odcinek 4247. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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