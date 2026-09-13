Pierwsza miłość, odcinek 4251: Kazanowa wróci na miejsce wypadku. Nagle zacznie się dziwnie zachowywać

W 4251. odcinku „Pierwszej miłości” Kazanowa wróci do domu

Karolina Kazanowa przez długi czas była uznawana za zaginioną. W poprzednim sezonie ślad po niej zaginął po spotkaniu koła gospodyń wiejskich. Przez pewien czas bliscy nie wiedzieli nawet, czy kobieta żyje. Kazanowa została ostatecznie odnaleziona w czeskim szpitalu. Trafiła tam po wypadku i przez pewien czas przebywała w śpiączce. Po przebudzeniu czekała ją długa rekonwalescencja, a jej powrót do Wadlewa stał się kolejnym etapem tej historii. W 4251. odcinku „Pierwszej miłości” Kazanowa wreszcie wróci do domu. Podczas spaceru wydarzy się jednak coś, co wyraźnie ją poruszy.

Kazanowa trafi na miejsce wypadku w 4251. odcinku "Pierwszej miłości"

Kazanowa podczas spaceru przypadkiem znajdzie się w miejscu, w którym doszło do wypadku i zacznie zachowywać się bardzo dziwnie. Z pewnością wrócą wspomnienia, a ciało zareaguje w specyficzny sposób. Po potrąceniu kobieta przez długi czas nie mogła wrócić do normalnego życia, a jej zaginięcie wywołało w Wadlewie ogromne emocje.

W 4245. odcinku pokazano, jak trudna była relacja z nią. Kazanowa była tak zgryźliwa i nieprzyjemna dla otoczenia, że Seweryn nie wytrzymał i uciekł ze szpitala. Śmiałek próbował zorganizować dyżury mieszkańców przy chorej, ale większość Wadlewian nie chciała się na to zgodzić. Pomóc zdecydowała się jedynie Róża, która uparcie trwała przy Kazanowej nawet jeśli ta była dla niej wyjątkowo nieuprzejma.

W 4251. odcinku "Pierwszej miłości" policja dostanie dokumenty w sprawie potrącenia

W 4251. odcinku śledztwo dotyczące wypadku wkroczy w nową fazę. Policja otrzyma dokumenty, które mogą pomóc ustalić sprawcę potrącenia Kazanowej. Ich pojawienie się będzie szczególnie ważne, ponieważ do tej pory sprawa pozostawała niewyjaśniona.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4251. odcinka

Odcinek 4251. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 18 września 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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