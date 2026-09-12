Pierwsza miłość, odcinek 4248: Bolesław chce ukryć ciało Elizy pod podjazdem. Leżą tam już inne zwłoki

Bolesław w 4248. odcinku „Pierwszej miłości” zacznie realizować makabryczny plan

Bolesław krok po kroku przystąpi do realizacji planu pozbycia się Elizy. Zamierza zakopać jej ciało, a następnie zabetonować je pod własnym podjazdem. Mężczyzna będzie zachowywał spokój, jakby dokładnie wiedział, co robi i jak zatrzeć ślady. Nie będzie to dla niego całkowicie nowa sytuacja. Pod tym samym podjazdem znajdują się już inne zwłoki. Bolesław ma więc doświadczenie w ukrywaniu ciał właśnie w tym miejscu.

Angelika będzie niepokoić się o matkę w 4248. odcinku "Barw szczęścia"

Do dramatycznej sytuacji dojdzie po wydarzeniach z 4247. odcinka „Pierwszej miłości”. Angelika od rana bezskutecznie próbowała skontaktować się z matką. Eliza nie pojawiła się także na spotkaniu z prawnikami dotyczącym rozwodu. Bolesław udawał oburzenie, twierdząc, że żona nie docenia jego propozycji zgody. Angelika zaczęła jednak podejrzewać, że ojciec doskonale wie, co stało się z Elizą. W efekcie zgłosiła policji zaginięcie matki. Tymczasem prawda będzie znacznie bardziej przerażająca – Bolesław przygotuje się do morderstwa.

Konflikt pomiędzy Bolesławem a Elizą zaostrzał się od bardzo dawna, a w 4245. odcinku Angelika poinformowała ojca, że mimo wcześniejszej obietnicy zamierza zeznawać po stronie matki. Po tym słowach Bolesław wściekł się, ale później zadzwonił do Elizy i zaproponował jej szybki rozwód bez orzekania o winie. Wtedy można było jeszcze zastanawiać się, czy rzeczywiście zamierza zakończyć konflikt. W 4248. odcinku jego prawdziwe zamiary okażą się znacznie bardziej ponure.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4248. odcinka

Produkcja jest emitowana od poniedziałku do piątku. Odcinek 4248. „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Zarówno ten odcinek, jak i poprzednie można obejrzeć również w streamingu Polsat Box Go.

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Quiz wiedzy o serialu „Pierwsza miłość”. Dla fanów komplet punktów obowiązkowy! Pytanie 1 z 14 Na rozgrzewkę pytanie o miejsce akcji. Serial powinniśmy kojarzyć przede wszystkim z: Warszawą Wrocławiem Włocławkiem Następne pytanie