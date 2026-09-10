Pierwsza miłość, odcinek 4244: Kamil przeżyje, ale już nigdy nie będzie sprawny?! Angelika usłyszy straszną diagnozę - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4244: Bolesław przyniesie Angelice najlepszą możliwą wiadomość. Kamil przeżyje!

W 4244 odcinku "Pierwszej miłości" skończą się najgorsze chwile niepewności Angeliki. Od czasu wybuchu miny w Kosowie dziewczyna praktycznie nie będzie myślała o niczym innym niż o losie Kamila. Ostatni kontakt z ukochanym zostawi ją przecież z przerażającą świadomością, że Biały mógł zginąć. Wojskowy pojazd, którym jechał, wpadnie na minę, a po eksplozji pojawią się informacje o rannych i ofiarach. Angelika nie będzie jednak mogła uzyskać żadnych konkretnych wiadomości, bo formalnie nie jest członkiem rodziny Kamila.

W 4244 odcinku "Pierwszej miłości" właśnie dlatego tak wielkie znaczenie będzie miał Bolesław. Angelika wcześniej zwróci się o pomoc do znienawidzonego ojca, który dzięki swoim kontaktom zdoła dowiedzieć się więcej o losie Białego. Olszewski nie zrobi tego oczywiście bezinteresownie, ale tym razem jego córka nie będzie miała głowy do kolejnych rodzinnych gierek. Kiedy ojciec w końcu pojawi się z informacjami, liczyć się będzie dla niej tylko jedno: czy Kamil przeżył.

Pierwsza miłość, odcinek 4244: Kamil będzie ciężko ranny. Angelika zacznie drżeć o jego przyszłość

Bolesław w 4244 odcinku "Pierwszej miłości" przekaże Angelice fantastyczną wiadomość. Kamil żyje! Po dniach strachu i najczarniejszych scenariuszy dziewczyna wreszcie odetchnie z ulgą. Jeszcze niedawno mogła być przekonana, że ostatnia rozmowa z ukochanym naprawdę była ich pożegnaniem. Teraz nagle pojawi się szansa, że jeszcze wszystko może się ułożyć. Angelika natychmiast uczepi się tej nadziei i nie będzie chciała dopuszczać do siebie myśli, że dramat Kamila może mieć dalszy ciąg.

Jednak w 4244 odcinku "Pierwszej miłości" radość Angeliki nie potrwa jednak długo. Bolesław od razu zaznaczy, że stan Białego jest poważny. Kamil przeżył eksplozję, ale odniósł ciężkie obrażenia. Dla jego ukochanej będzie to kolejny cios, choć tym razem nawet złe wieści nie odbiorą jej całej nadziei.

Angelika w 4244 odcinku "Pierwszej miłości" uwierzy, że już niedługo porozmawia z Kamilem

W 4244 odcinku "Pierwszej miłości" Angelika nie pozwoli jednak, żeby strach całkowicie przesłonił jej radość. Wiadomość o tym, że Kamil żyje, da jej ogromny zastrzyk energii. Dziewczyna od razu zacznie liczyć na to, że stan ukochanego szybko się poprawi i wkrótce uda im się porozmawiać. Po tak długim oczekiwaniu samo usłyszenie jego głosu będzie dla niej czymś niewyobrażalnie ważnym.

Widmo trwałych konsekwencji wypadku nadal będzie wisiało nad Kamilem. Czy po ciężkich obrażeniach Biały odzyska pełną sprawność? A może wybuch w Kosowie na zawsze zmieni jego życie i przekreśli powrót do dotychczasowej służby? Angelika w 4244 odcinku "Pierwszej miłości" jeszcze nie będzie chciała wybiegać tak daleko w przyszłość. Po wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich dniach, skupi się na jednym – jej ukochany przeżył i wciąż istnieje szansa, że jeszcze będą razem.

Pierwsza miłość ZWIASTUN nowego sezonu