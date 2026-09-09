W poprzednim odcinku Angelikę zaskoczyła nagła zmiana w zachowaniu ojca. Podejrzewała, że Bolesław szykuje jakiś podstęp związany z rozwodem, nie zauważyła jednak, że Eliza usilnie próbowała się z nią skontaktować. Iskra miała walczyć o awans, ale problemy piętrzyły się jeden po drugim. Klubowi odcięto wodę, a piłkarze zbuntowali się przeciwko koszulkom z logo nowego sponsora. Borys próbował ratować sytuację, choć ojciec nie szczędził mu krytyki. Kinga szykowała się do rozprawy rozwodowej i nie mogła zapomnieć słów Janka. W końcu stanęła twarzą w twarz z Lilką, która wyznała jej szokującą prawdę.

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„Pierwsza miłość” odcinek 4247 - streszczenie

Kinga wciąż będzie miała wątpliwości, czy dać Jankowi drugą szansę. Zastanowi się też, czy ich relację da się jeszcze odbudować. W rocznicę śmierci żony, tuż przed najważniejszym meczem sezonu, Koczarski sięgnie po alkohol. Borys zrobi wszystko, by pomóc mu odzyskać formę, ale awans Iskry stanie pod znakiem zapytania. Angelika od rana nie będzie mogła dodzwonić się do Elizy. Jej matka nie pojawi się również na spotkaniu z prawnikami w sprawie rozwodu, co oburzy Bolesława. Angelika zacznie jednak podejrzewać, że ojciec doskonale wie, co stało się z Elizą. Zgłosi jej zaginięcie na policji.

„Pierwsza miłość” odcinek 4247 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4247. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 17 września 2026 roku o godzinie 18:00 w Polsacie. Angelika tego dnia zgłosi na policji zaginięcie Elizy.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne konflikty, przyjaźnie, romanse i sprawy zawodowe. Nie brakuje też rozstań, powrotów, zdrad, tajemnic oraz kryminalnych intryg. Wrocławskie życie kontrastuje tu z bardziej swojskim i barwnym Wadlewem. W obsadzie są m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski