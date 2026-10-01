Pierwsza miłość, odcinek 4272: Romans Kingi i Janka wreszcie wyjdzie na jaw?! Koniec romantycznych spotkań w ukryciu - ZDJĘCIA

Kinga i Janek ukrywają miłość przed bliskimi

Kinga i Janek przeszli przez bardzo trudny okres. Ich małżeństwo niemal się rozpadło, a wszystko przez zdradę Janka i jego relację z Lilką (Sylwia Sokołowska). Do tego doszło zamieszanie z Polą, którą Janek przez długi czas uważał za swoją córkę. Mimo tego para nie potrafiła ostatecznie się od siebie odciąć. Podczas rozprawy rozwodowej Janek przyznał przed sądem, że nadal kocha Kingę i przeprosił ją za wszystkie krzywdy. Ostatecznie oboje zdecydowali, że chcą spróbować jeszcze raz. Nie zamierzali jednak od razu informować o tym wszystkich. Wiedzą, że ich związek może spotkać się z ostrą reakcją bliskich. Dlatego spotykają się w ukryciu i korzystają z każdej okazji, by pobyć razem z dala od innych.

Janek z Kingą powiedzą wszystkim o swoim związku w 4272 odcinku "Pierwszej miłości"?

Janek zacznie coraz gorzej znosić życie w cieniu. Będzie chciał nie tylko spotykać się z Kingą po kryjomu, ale również odbudować relację z jej rodziną i przede wszystkim zdobyć zaufanie chłopców. Postanowi zrobić pierwszy krok. Zdobędzie bilety na koncert popularnego zespołu i zaprosi na niego Tomka oraz Maćka. Początkowo może wydawać się, że wszystko układa się zaskakująco dobrze. Maciek ucieszy się z propozycji, a nawet Tomek, który dotąd był bardziej sceptyczny, niespodziewanie się zgodzi.

Janek nie wie, co go czeka w 4272 odcinku "Pierwszej miłości"

Janek może więc uwierzyć, że wreszcie uda mu się odzyskać miejsce w życiu Kingi i jej synów. Szybko okaże się jednak, że jego plany mogą być trudniejsze do realizacji, niż zakładał. Tego samego wieczoru mężczyzna dowie się czegoś, co popsuje jego dobry humor. Czy romantyczne spotkania Kingi i Janka w ukryciu wkrótce się skończą? Byli małżonkowie będą musieli zdecydować, czy nadal chcą chronić swoją relację przed bliskimi, czy wreszcie przestaną ukrywać, że znów są razem.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4272 odcinka

Odcinek 4272 serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 23 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Odcinki „Pierwszej miłości” są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.