Pierwsza miłość, odcinek 4368: Okrutny Bolek zmieni zeznania w sprawie syna Darka. Wszystko przez Elizę

Eliza pomoże Darkowi w 4268. odcinku „Pierwszej miłości”

Eliza (Anna-Maria Sieklucka) nie odwróci się od Darka (Paweł Wierzbicki), mimo że chłopak przebywa w więzieniu. W 4268. odcinku „Pierwszej miłości” odwiedzi pasierba i będzie chciała mu pomóc. Kobieta będzie postrzegać zarówno siebie, jak i Darka jako ofiary działań Bolesława (Dawid Zawadzki).

Dla Elizy będzie to kolejny krok w rozliczeniu się z przeszłością. Bolesław wcześniej dopuścił się wobec niej przemocy i próbował ją zabić. W 4248. odcinku „Pierwszej miłości” planował zakopać i zabetonować jej ciało pod własnym podjazdem. Jego zamiary nie zostały jednak zrealizowane.

Bolesław zmieni zeznania w 4268. odcinku „Pierwszej miłości”

Dla Bolesława szantaż, kontrola, próba wpływania na innych to chleb powszedni. Tak jak próbował zastraszać i brutalnie przekonywać do siebie córkę Angelikę, tak teraz będzie próbował robić ze swoim synem. Informacja o wizycie Elizy u Darka dotrze do Bolesława, a ten natychmiast postanowi zmienić swoje zeznania. Jego celem będzie przeciągnięcie syna na swoją stronę.

Relacja Bolesława (Dawid Zawadzki) z synem od dawna jest bardzo trudna. Darek znalazł się w samym środku konfliktu związanego z ojcem, Elizą i Angeliką. W 4212. odcinku „Pierwszej miłości” doszło do dramatycznego wydarzenia. Darek postrzelił Bolka w klatkę piersiową, a następnie został zatrzymany i trafił do aresztu śledczego. Postrzelony Bolesław przeżył, ale jego stan był poważny. Musiał przejść skomplikowaną operację.

Eliza znajdzie pracę w 4268. odcinku „Pierwszej miłości”?

Na tym nie skończą się wydarzenia wokół Elizy. Za namową Angeliki kobieta pójdzie do Borysa (Patryk Cebulski) z propozycją pracy dla Iskry. Początkowo mężczyzna odmówi, ale szybko zmieni zdanie. Eliza będzie więc próbowała ułożyć sobie życie po wydarzeniach związanych z Bolesławem. Wcześniej Świder (Damian Wasilewski) chciał, aby przejęła dowodzenie w klubie Iskra, licząc również na to, że dzięki temu pozostaną blisko siebie. Teraz kobieta sama zdecyduje się wejść w świat związany z klubem.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4268. odcinka

Odcinek 4268. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Odcinki „Pierwszej miłości” są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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