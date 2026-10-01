W poprzednim odcinku Dorota wróciła przygnębiona z kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej. Przerwa w zatrudnieniu sprawiała, że znalezienie pracy wcale nie było łatwe. Artur postanowił wykorzystać sytuację, by odzyskać choć odrobinę przychylności byłej ukochanej. Paulina zamiast wymarzonego ślubu przeżyła ogromne rozczarowanie i samotnie patrzyła na pokrowiec z suknią. Tymczasem Łucję zatrzymała w Berlinie polsko-niemiecka ekipa policji, ale kobieta była zadowolona, że udało jej się zemścić. Zrozpaczony Piotrek wybiegł z kliniki, bo chciał dopaść Łucję i sam wymierzyć jej sprawiedliwość. Co wydarzy się dalej?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4261 - streszczenie

Krystian przekona się, że wszystko, na czym budował życie przez ostatnie miesiące, było kłamstwem. Po stracie kolejnej ważnej osoby będzie kompletnie rozbity. Coraz mocniej zacznie też myśleć o sięgnięciu po narkotyki. Piotrek będzie czuwał przy łóżku narzeczonej i trzymał Melkę za rękę. W końcu kobieta odzyska przytomność, lecz Marek przekaże jej bolesną wiadomość. Sylwester Kulas zda maturę i razem z całą rodziną będzie świętował sukces przy stole. Radość przerwie jednak odkrycie pozytywnego testu ciążowego w śmietniku.

„Pierwsza miłość” odcinek 4261 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4261. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 9 października 2026 roku w Polsacie. Początek o godzinie 18:00. Tego dnia losy Krystiana, Melki i Sylwestra znów mocno się skomplikują.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie, gdzie losy rodzin, przyjaciół i sąsiadów nieustannie się przeplatają. Bohaterowie mierzą się z miłością, rozstaniami, powrotami, zdradami i rodzinnymi tajemnicami. Obok codziennych problemów pojawiają się też kryminalne intrygi, dramaty oraz lżejsze wątki. W obsadzie są między innymi:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski