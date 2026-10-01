Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4261

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-10-01 6:20

W 4261. odcinku „Pierwszej miłości” Krystian nie poradzi sobie z kolejnym bolesnym ciosem. Prawda, którą odkryje, całkowicie zachwieje jego światem. W trudnej chwili pojawi się pokusa, by wrócić do narkotyków.

W poprzednim odcinku Dorota wróciła przygnębiona z kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej. Przerwa w zatrudnieniu sprawiała, że znalezienie pracy wcale nie było łatwe. Artur postanowił wykorzystać sytuację, by odzyskać choć odrobinę przychylności byłej ukochanej. Paulina zamiast wymarzonego ślubu przeżyła ogromne rozczarowanie i samotnie patrzyła na pokrowiec z suknią. Tymczasem Łucję zatrzymała w Berlinie polsko-niemiecka ekipa policji, ale kobieta była zadowolona, że udało jej się zemścić. Zrozpaczony Piotrek wybiegł z kliniki, bo chciał dopaść Łucję i sam wymierzyć jej sprawiedliwość. Co wydarzy się dalej?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4261 - streszczenie

Krystian przekona się, że wszystko, na czym budował życie przez ostatnie miesiące, było kłamstwem. Po stracie kolejnej ważnej osoby będzie kompletnie rozbity. Coraz mocniej zacznie też myśleć o sięgnięciu po narkotyki. Piotrek będzie czuwał przy łóżku narzeczonej i trzymał Melkę za rękę. W końcu kobieta odzyska przytomność, lecz Marek przekaże jej bolesną wiadomość. Sylwester Kulas zda maturę i razem z całą rodziną będzie świętował sukces przy stole. Radość przerwie jednak odkrycie pozytywnego testu ciążowego w śmietniku.

„Pierwsza miłość” odcinek 4261 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4261. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 9 października 2026 roku w Polsacie. Początek o godzinie 18:00. Tego dnia losy Krystiana, Melki i Sylwestra znów mocno się skomplikują.

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„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie, gdzie losy rodzin, przyjaciół i sąsiadów nieustannie się przeplatają. Bohaterowie mierzą się z miłością, rozstaniami, powrotami, zdradami i rodzinnymi tajemnicami. Obok codziennych problemów pojawiają się też kryminalne intrygi, dramaty oraz lżejsze wątki. W obsadzie są między innymi:

  • Aneta Zając jako Marysia
  • Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Lech Dyblik jako Roman Kłosek
  • Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
  • Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
  • Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
Zamyślony Krystian z serialu Pierwsza miłość opiera głowę o ścianę. O jego problemach przeczytasz na SE Superseriale.
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