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W poprzednim odcinku Dorota wróciła przygnębiona z kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej. Przerwa w zatrudnieniu sprawiała, że znalezienie pracy wcale nie było łatwe. Artur postanowił wykorzystać sytuację, by odzyskać choć odrobinę przychylności byłej ukochanej. Paulina zamiast wymarzonego ślubu przeżyła ogromne rozczarowanie i samotnie patrzyła na pokrowiec z suknią. Tymczasem Łucję zatrzymała w Berlinie polsko-niemiecka ekipa policji, ale kobieta była zadowolona, że udało jej się zemścić. Zrozpaczony Piotrek wybiegł z kliniki, bo chciał dopaść Łucję i sam wymierzyć jej sprawiedliwość. Co wydarzy się dalej?
„Pierwsza miłość” odcinek 4261 - streszczenie
Krystian przekona się, że wszystko, na czym budował życie przez ostatnie miesiące, było kłamstwem. Po stracie kolejnej ważnej osoby będzie kompletnie rozbity. Coraz mocniej zacznie też myśleć o sięgnięciu po narkotyki. Piotrek będzie czuwał przy łóżku narzeczonej i trzymał Melkę za rękę. W końcu kobieta odzyska przytomność, lecz Marek przekaże jej bolesną wiadomość. Sylwester Kulas zda maturę i razem z całą rodziną będzie świętował sukces przy stole. Radość przerwie jednak odkrycie pozytywnego testu ciążowego w śmietniku.
„Pierwsza miłość” odcinek 4261 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4261. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 9 października 2026 roku w Polsacie. Początek o godzinie 18:00. Tego dnia losy Krystiana, Melki i Sylwestra znów mocno się skomplikują.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie, gdzie losy rodzin, przyjaciół i sąsiadów nieustannie się przeplatają. Bohaterowie mierzą się z miłością, rozstaniami, powrotami, zdradami i rodzinnymi tajemnicami. Obok codziennych problemów pojawiają się też kryminalne intrygi, dramaty oraz lżejsze wątki. W obsadzie są między innymi:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski