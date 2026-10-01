Pierwsza miłość, odcinek 4272: Marysia będzie w ciąży z Kacprem?! Zacznie na nią bardzo naciskać

Kacper przeprosi Marysię za zazdrość o Pawła. Wciąż nie pogodzi się z jego powrotem w 4272 odcinku "Pierwszej miłości"

Kacper spróbuje naprawić napiętą atmosferę w swoim małżeństwie. Ostatnie tygodnie nie będą dla niego i Marysi łatwe, a ogromny wpływ na ich relację będzie miał niespodziewany powrót Pawła. Nowaczyk będzie doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że zazdrość zaczęła brać nad nim górę. Dlatego w 4272 odcinku "Pierwszej miłości" przeprosi żonę za swoje zachowanie. Nie oznacza to jednak, że nagle przestanie widzieć w Krzyżanowskim zagrożenie.

Paweł nie jest przecież dla Marysi zwykłym znajomym z przeszłości. To jej pierwsza wielka miłość i były mąż, z którym nadal łączy ją wyjątkowo silna więź. Już w 4264 odcinku, po kolejnej sprzeczce z Kacprem, Marysia właśnie u Pawła znajdzie zrozumienie. Byli małżonkowie znów przekonają się, że mimo upływu lat potrafią ze sobą rozmawiać w sposób, który dla Nowaczyka może być bardzo niewygodny.

Powrót Pawła przekreślił ich plany?! Kacper w 4272 odcinku "Pierwszej miłości" znów będzie chciał dziecka

W 4272 odcinku "Pierwszej miłości" Nowaczyk otwarcie powie Marysi, że nie przestał marzyć o wspólnym dziecku. W jego oczach to właśnie nagłe pojawienie się Pawła sprawiło, że temat powiększenia rodziny zszedł na dalszy plan. Dlatego Kacper nie będzie chciał dłużej czekać. Przypomni Marysi, że jeszcze zanim ich codzienność całkowicie skomplikował powrót Krzyżanowskiego, rozmawiali o rodzicielstwie i mieli wspólne plany.

Teraz w 4272 odcinku "Pierwszej miłości" będzie chciał jak najszybciej do nich wrócić. Nie jest to zresztą nowy pomysł Nowaczyka. Już wiele miesięcy wcześniej to właśnie Kacper zaczął coraz poważniej mówić o wspólnym dziecku. Problem w tym, że w 4272 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia nie będzie gotowa, żeby bez zastanowienia powiedzieć Kacprowi "tak". Wysłucha męża, ale jego determinacja nie sprawi, że od razu zgodzi się wznowić starania o dziecko. Domańska poprosi Kacpra o czas do namysłu. Dla niej będzie to ogromna decyzja. W jej życiu ponownie pojawił się Paweł, relacja z Kacprem przechodzi kolejny kryzys, a oni sami dopiero próbują odzyskać równowagę. W takich okolicznościach natychmiastowy powrót do planów rodzicielskich nie będzie dla Marysi czymś oczywistym...

Kacper w 4272 odcinku "Pierwszej miłości" zacznie układać przewrotny plan! Jak będzie chciał przekonać Marysię?

W 4272 odcinku "Pierwszej miłości" Kacper tylko pozornie odpuści. Choć powie Marysi, że może spokojnie wszystko przemyśleć, w jego głowie niemal natychmiast zacznie kiełkować przewrotny plan. Na razie nie zostanie ujawnione, na czym dokładnie będzie polegał. Jedno będzie jednak jasne - Nowaczyk nie zamierza biernie czekać, aż Marysia sama kiedyś wróci do rozmowy o dziecku...

"Pierwsza miłość" – data i godzina emisji 4272 odcinka

Odcinek 4272 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w piątek, 23 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.