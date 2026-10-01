Pierwsza miłość, odcinek 4270: Ewa umrze? Karol będzie walczył o życie żony w szpitalu - ZDJĘCIA

Ewa trafi do szpitala w 4270 odcinku "Pierwszej miłości"

Ewa dozna zawału i trafi do szpitala! Karol będzie przerażony stanem swojej żony i zrobi wszystko, żeby zapewnić jej pomoc. Tym bardziej, że chwilę wcześniej nastąpi zamiana sytuacji. To Weksler będzie źle się czuł, odczuje nieprzyjemne objawy i dziwne, niepokojące znaki od organizmu. Nagle jednak, zamiast pomocy mężczyźnie, to Ewa będzie wymagała natychmiastowego ratunku! Kobieta trafi na szpitalny oddział, a lekarze szybko przejmą inicjatywę. Na szczęście Ewa odzyska przytomność. Nie oznacza to jednak końca problemów. Okaże się, że to zwał...

Karol sprowadzi Krystiana do kliniki w 4270 odcinku "Pierwszej miłości"

W obliczu problemów Ewy Karol zdecyduje się ściągnąć do szpitala Krystiana. Będzie chciał, aby był przy rodzinie w tak trudnym momencie. Nie będzie jednak łatwo, bo Krystian sam będzie przechodził przez bardzo ciężki okres. Po dramatycznym rozpadzie związku z Łucją (Anna Samusionek) spróbuje poradzić sobie z emocjami i utrzymać z dala od narkotyków. Czy będzie miał dość silnej woli, by nie wracać do wyniszczających nawyków? Informacja o zawale Ewy może więc mocno zachwiać jego równowagą.

Dramat Ewy to początek?

Stan Ewy i strach Karola mogą sprawić, że Krystian ponownie znajdzie się na granicy wytrzymałości, co może źle się dla niego skończyć. W 4270 odcinku "Pierwszej miłości" nie zabraknie więc pytań o to, czy mężczyzna wytrzyma kolejną próbę i nie wróci do narkotyków. Ewie nie potrzeba kolejnych zmartwień, skoro sama znajdzie się w trudnej sytuacji zdrowotnej.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4270 odcinka

Odcinek 4270 serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Odcinki „Pierwszej miłości” są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.