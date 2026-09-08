W poprzednim odcinku Julka, po dwóch tygodniach abstynencji i za zgodą terapeuty, miała wrócić do szkoły. Ania nie była przekonana, czy to dobry pomysł, ale Igor wierzył, że córka sobie poradzi. Chciał codziennie odwozić ją do szkoły i odbierać po zajęciach. Julka nawet nie weszła jednak do budynku. Zamiast tego poszła prosto do dilera po kolejną dawkę narkotyków. Kiedy ojciec przywiózł ją do domu, narkotyki już zaczęły działać. Gwiazda w panice szukał żony, bo był przekonany, że ona również mogła zostać porwana. Tymczasem Marcelina przeprowadzała wywiad z Andrzejem, który przed kamerami przyznał się do handlu dyplomami. Policja zatrzymała Jana Rybę, a Brzozowski po programie pojechał na komisariat w eskorcie synów. Danuta przeprosiła Marka za niezręczną sytuację, w której zastał ją z Teresą i jej uczniem. Janusz chciał wszystko wyjaśnić Markowi, ale na piwo przyszedł z niczego nieświadomą Halinką. Teresa z kolei przygotowała hotelową randkę z Rafałem i czekała na niego w pokoju w prowokacyjnym przebraniu.

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„Na Wspólnej” odcinek 4278 - streszczenie

Greg nadal będzie wypominał Ewelinie stłuczkę i pieniądze wydane na naprawę samochodu. Ich rozmowę usłyszy Jagoda, która namówi mamę, by znalazła pracę i miała własne pieniądze. Ewelina poprosi więc o wsparcie Weronikę. Sam pomysł, że żona mogłaby pracować, doprowadzi Grega do furii, a dla Eweliny skończy się to bardzo źle. Igor zawiezie Julkę do zamkniętego ośrodka terapii uzależnień. Dziewczyna będzie wściekła, na głodzie i odmówi wejścia do środka. Wykrzyczy ojcu okropne słowa, ale Nowak nie ustąpi i zostawi ją na leczeniu. Chwilę później skorzysta z telefonu córki, by skontaktować się z jej dilerem. Agnieszka spotka się z Tworkowskim, starszym bratem swojego podopiecznego. Mężczyzna poprosi, by Tomek w ramach resocjalizacji trafił do służby zieleni, a Olszewska się zgodzi. Hebel obieca mieć chłopaka na oku. W tym samym czasie Seba poprowadzi pierwszy trening z chłopakami z poprawczaka.

„Na Wspólnej” odcinek 4278 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4278 odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 16 września 2026 roku, na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:15. W tym odcinku konflikt Eweliny i Grega przybierze bardzo zły obrót.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy, który od lat śledzi losy mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, kłopotami w związkach i pracy, a także z chorobami, zdradami oraz trudnymi powrotami. Losy kilku powiązanych rodzin przeplatają codzienne sprawy z wydarzeniami, które wystawiają ich relacje na próbę. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg

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