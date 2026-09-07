Pierwsza miłość, odcinek 4255: Alan dostanie życiową szansę! Na rozmowę kwalifikacyjną będzie miał tylko godzinę

"Pierwsza miłość" odcinek 4255 - piątek, 25.09.2026, o godz. 18.00 w Polsacie

W 4255 odcinku "Pierwszej miłości" Alan zacznie coraz bardziej przejmować się swoją zawodową przyszłością. Wyśle CV do firmy, w której bardzo chciałby pracować, ale z każdym kolejnym dniem cisza po drugiej stronie zacznie działać mu na nerwy. Nie dostanie ani zaproszenia na spotkanie, ani nawet informacji, czy jego zgłoszenie zostało wzięte pod uwagę. W końcu dojdzie do wniosku, że prawdopodobnie nic z tego nie będzie.

Dla Alana nie okaże się to błahostką. W ostatnim czasie brat Oskara zaliczy przecież zdecydowanie więcej upadków niż sukcesów. Wcześniej wplącze się w nielegalne walki, szemrane interesy i znajomości z ludźmi, od których bardzo trudno będzie się uwolnić. Sytuacja wymknie mu się spod kontroli do tego stopnia, że Alan podejmie współpracę z policją i razem z Piotrkiem spróbuje zastawić pułapkę na bandytów. Tym razem zapragnie postawić na coś znacznie spokojniejszego. Nowa praca może stać się dla niego okazją, żeby w końcu zostawić stare błędy za sobą.

Pierwsza miłość, odcinek 4255. Alan straci nadzieję na nową pracę. Wtedy zadzwoni telefon

Alan w 4255 odcinku "Pierwszej miłości" usłyszy wiadomość, na którą tak długo czekał. Firma zainteresuje się jego kandydaturą i zaprosi go na rozmowę kwalifikacyjną. Radość potrwa jednak wyjątkowo krótko, bo niemal natychmiast pojawi się poważny problem. Spotkanie odbędzie się już za godzinę! Alan spojrzy na siebie i szybko zrozumie, że sytuacja jest daleka od idealnej. Zamiast eleganckiej koszuli czy marynarki będzie miał na sobie zwykłą bluzę i koszulkę. Do tego znajdzie się na zakupach, więc nie będzie miał czasu wrócić spokojnie do domu, przygotować się, przemyśleć odpowiedzi i dopiero później pojechać na spotkanie. Jeżeli zechce wykorzystać szansę, będzie musiał działać natychmiast.

"Pierwsza miłość", odcinek 4255: Rozmowa kwalifikacyjna za godzinę! Alan będzie kompletnie nieprzygotowany

I właśnie wtedy w 4255 odcinku "Pierwszej miłości" do akcji wkroczy Hubert. Widząc panikę Alana, nie pozwoli mu zmarnować takiej okazji. Skoro znajdą się akurat na zakupach, rozwiązanie problemu będzie właściwie pod ręką. Hubert postanowi pomóc koledze przygotować się do rozmowy w ekspresowym tempie. Zacznie się prawdziwy wyścig z czasem, bo Alan będzie miał zaledwie kilkadziesiąt minut, żeby zmienić wygląd, zebrać myśli i dotrzeć na miejsce.

Pierwsza miłość ZWIASTUN nowego sezonu