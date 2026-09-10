W poprzednim odcinku Kinga wciąż zastanawiała się, czy dać Jankowi drugą szansę i czy ich relację da się jeszcze odbudować. W rocznicę śmierci żony, tuż przed najważniejszym meczem sezonu, Koczarski sięgnął po alkohol. Borys próbował pomóc mu wrócić do formy, ale awans klubu stanął pod znakiem zapytania. Angelika od rana nie mogła dodzwonić się do Elizy, która nie pojawiła się także na spotkaniu z prawnikami w sprawie rozwodu. Nieobecność Elizy oburzyła Bolesława, lecz Angelika podejrzewała, że ojciec wie, co stało się z jej matką. Zgłosiła jej zaginięcie na policji. Po zniknięciu Elizy sytuacja robi się coraz bardziej niepokojąca.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Pierwsza miłość” odcinek 4248 - streszczenie

Bolesław przystąpi do realizacji makabrycznego planu. Zamierza zakopać Elizę pod podjazdem swojej posesji, gdzie ukrył już inne zwłoki. Marta doklei do wspólnej mapy marzeń zdjęcie młodej pary, czym mocno zaskoczy Szymona. Mężczyzna uzna, że ich relacja nie ma żadnej przyszłości, lecz po spacerze w parku zmieni zdanie pod wpływem niespodziewanych wydarzeń. Paweł odkryje, że treść jego rozmów z Iloną wyszła poza gabinet. W napadzie furii oskarży lekarkę o naruszenie zasady poufności. Przerażona Ilona ucieknie, a Kacper stwierdzi, że sama doprowadziła do tej sytuacji, bo wbrew jego zaleceniom zmniejszyła Pawłowi dawkę leków. Lekarka poczuje jednak, że sprawa ma drugie dno, i po pracy zakradnie się do gabinetu Kacpra.

„Pierwsza miłość” odcinek 4248 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4248. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w piątek, 18 września 2026 roku, o godzinie 18:00. Serial będzie można obejrzeć na antenie Polsatu. Poprzedni odcinek wyemitowano dzień wcześniej, 17 września, również o tej porze.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne problemy, przyjaźnie, związki oraz konflikty zawodowe i uczuciowe. W serialu nie brakuje romansów, rozstań, zdrad, tajemnic i kryminalnych intryg. Ważnym elementem historii jest kontrast między miejskim życiem Wrocławia a swojskim światem Wadlewa. W obsadzie są m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski