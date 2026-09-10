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W poprzednim odcinku Kinga wciąż zastanawiała się, czy dać Jankowi drugą szansę i czy ich relację da się jeszcze odbudować. W rocznicę śmierci żony, tuż przed najważniejszym meczem sezonu, Koczarski sięgnął po alkohol. Borys próbował pomóc mu wrócić do formy, ale awans klubu stanął pod znakiem zapytania. Angelika od rana nie mogła dodzwonić się do Elizy, która nie pojawiła się także na spotkaniu z prawnikami w sprawie rozwodu. Nieobecność Elizy oburzyła Bolesława, lecz Angelika podejrzewała, że ojciec wie, co stało się z jej matką. Zgłosiła jej zaginięcie na policji. Po zniknięciu Elizy sytuacja robi się coraz bardziej niepokojąca.
„Pierwsza miłość” odcinek 4248 - streszczenie
Bolesław przystąpi do realizacji makabrycznego planu. Zamierza zakopać Elizę pod podjazdem swojej posesji, gdzie ukrył już inne zwłoki. Marta doklei do wspólnej mapy marzeń zdjęcie młodej pary, czym mocno zaskoczy Szymona. Mężczyzna uzna, że ich relacja nie ma żadnej przyszłości, lecz po spacerze w parku zmieni zdanie pod wpływem niespodziewanych wydarzeń. Paweł odkryje, że treść jego rozmów z Iloną wyszła poza gabinet. W napadzie furii oskarży lekarkę o naruszenie zasady poufności. Przerażona Ilona ucieknie, a Kacper stwierdzi, że sama doprowadziła do tej sytuacji, bo wbrew jego zaleceniom zmniejszyła Pawłowi dawkę leków. Lekarka poczuje jednak, że sprawa ma drugie dno, i po pracy zakradnie się do gabinetu Kacpra.
„Pierwsza miłość” odcinek 4248 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4248. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w piątek, 18 września 2026 roku, o godzinie 18:00. Serial będzie można obejrzeć na antenie Polsatu. Poprzedni odcinek wyemitowano dzień wcześniej, 17 września, również o tej porze.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne problemy, przyjaźnie, związki oraz konflikty zawodowe i uczuciowe. W serialu nie brakuje romansów, rozstań, zdrad, tajemnic i kryminalnych intryg. Ważnym elementem historii jest kontrast między miejskim życiem Wrocławia a swojskim światem Wadlewa. W obsadzie są m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski