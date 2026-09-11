W poprzednim odcinku Bolesław przystąpił do realizacji makabrycznego planu. Chciał zakopać Elizę pod podjazdem swojej posesji, gdzie ukryto już inne zwłoki. Marta przykleiła do wspólnej mapy marzeń zdjęcie młodej pary, czym mocno zaskoczyła Szymona. Mężczyzna nie wierzył, że ich relacja ma przyszłość, ale po spacerze w parku zmienił zdanie. Paweł odkrył, że treść jego rozmów z Iloną wyszła poza gabinet, i w furii oskarżył lekarkę o złamanie poufności. Przerażona Ilona uciekła, a Kacper stwierdził, że sama jest sobie winna, bo wbrew jego zaleceniom zmniejszyła Pawłowi dawkę leków. Lekarka nabrała jednak podejrzeń, że za całą sprawą kryje się coś więcej, dlatego po pracy zakradła się do gabinetu Kacpra.

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„Pierwsza miłość” odcinek 4249 - streszczenie

Lucynka nie zdoła dokończyć przygotowań do pogrzebu, bo była i obecna żona zmarłego pokłócą się o przebieg ceremonii. Jakby tego było mało, z zakładu pogrzebowego zniknie robotyczny pies Klaudii, jej „doktorat na czterech nogach”. To fatalny moment, ponieważ obrona Klaudii ma odbyć się już następnego dnia. Borys wprowadzi się do Koczarskiego, żeby dopilnować, by trener przynajmniej do meczu o awans do 3. ligi nie sięgał po alkohol. O jego słabości wie też Jarek Piech, były instruktor Iskry. Mężczyzna chce odzyskać posadę i nie zawaha się zagrać nieczysto. Kacper, zaniepokojony wizytą Ilony w swoim gabinecie, usunie z laptopa zdjęcia Pawła. Krzyżanowski przerwie terapię, bo boi się, że jego sekrety wyjdą na jaw, i będzie chciał opuścić klinikę.

„Pierwsza miłość” odcinek 4249 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4249 odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku, o godzinie 18:00. Serial będzie można obejrzeć na antenie Polsatu. Lucynka spróbuje uporać się z chaosem wokół pogrzebu, a Klaudia stanie przed poważnym problemem tuż przed obroną.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, emitowany od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterów łączą relacje rodzinne, przyjaźnie, sprawy zawodowe i uczucia. W fabule pojawiają się romanse, rozstania, powroty, zdrady, rodzinne tajemnice oraz kryminalne intrygi. Miejski świat Wrocławia kontrastuje z bardziej swojskim i barwnym Wadlewem. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk "Kaśka" Saniewski