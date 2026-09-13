Pierwsza miłość, odcinek 4251: Policja może ustalić, kto potrącił Kazanową. Sprawca wreszcie wpadnie? - ZDJĘCIA

Policja otrzyma dokumenty w sprawie Kazanowej w 4251. odcinku "Pierwszej miłości"

Sprawa wypadku Kazanowej od pewnego czasu pozostaje nierozwiązana. Kobieta przeżyła potrącenie, ale okoliczności całego zdarzenia nadal budzą wiele pytań. Policja próbuje ustalić, co wydarzyło się przed wypadkiem i przede wszystkim – kto za niego odpowiada.

W 4251. odcinku „Pierwszej miłości” śledczy otrzymają ważne dokumenty dotyczące sprawy Kazanowej. To właśnie one mogą okazać się kluczowe dla dalszego przebiegu dochodzenia.

Do tej pory policjanci sprawdzali różne tropy. W 4246. odcinku zainteresowali się między innymi informacjami, które pojawiły się na awaryjnym telefonie. Trop doprowadził ich także do Mirona, syna Zenka. Nie było jednak pewności, czy chłopak rzeczywiście wie coś o zaginięciu i wypadku Kazanowej.

W 4251. odcinku "Pierwszej miłości" dokumenty mogą naprowadzić policję na sprawcę

Teraz sytuacja może się zmienić. Dokumenty, które trafią w ręce policjantów, mogą zawierać informacje pozwalające lepiej odtworzyć przebieg wydarzeń i ustalić, kto potrącił Kazanową. Może to już ostatni element całej tej zawiłej układanki, która cięgnie się już od poprzedniego sezonu serialu. Widzowie z pewnością czekają już na zakończenie tego wątku. Kto zawinił i kto odpowie za wszystkie szkody, których doznała Kazanowa? Rozwiązanie już niebawem!

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4251. odcinka

Odcinek 4251. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 18 września 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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