Felicita, odcinek 6: Zośka weźmie pod lupę firmę Kamila. Co znajdzie w jego dokumentach? - ZDJĘCIA - ZDJĘCIA

Zośka zacznie szukać odpowiedzi w firmie Kamila w 6. odcinku „Felicita”

Śledztwo Zośki w sprawie przeszłości Kamila będzie trwało. Po odkryciu, że połowa domu Giulii należała do jej zmarłego męża, bohaterka będzie chciała ustalić, dlaczego istnienie nieruchomości i udziały męża zostały przed nią zatajone i co jeszcze mogło pozostać przed nią ukryte.

W 6. odcinku „Felicita” Zośka pojawi się w firmie Kamila i porozmawia z Piotrem. Zapyta wspólnika męża o dom w Polignano, a także o Nico. Reakcja mężczyzny wzbudzi jednak jej podejrzenia. Piotr będzie udawał, że pierwszy raz słyszy zarówno o nieruchomości, jak i o dziecku Kamila.

Zośka nie będzie przekonana jego wersją wydarzeń. Zamiast zakończyć rozmowę, zdecyduje się pójść o krok dalej. Zażąda przeszukania firmowych dokumentów, licząc na to, że znajdzie w nich ślad prowadzący do prawdy o domu i interesach Kamila.

W 6. odcinku „Felicita” rodzinny sekret Kamila na ustach mieszkańców

W tym samym czasie w Polignano wiadomość o domu Giulii zacznie szybko rozchodzić się po okolicy. Sąsiedzi będą komentować sytuację, a rodzinny sekret Kamila przestanie być sprawą wyłącznie najbliższych osób.

W 4. odcinku „Felicita” Giulia powiedziała Zośce, że połowa jej domu należała do Kamila. W 5. odcinku informacja zaczęła już żyć własnym życiem wśród mieszkańców Polignano. W 6. odcinku zainteresowanie sprawą będzie więc jeszcze większe.

Zośka będzie natomiast próbowała zachować kontrolę nad sytuacją. Zamierzy odwiedzić rodziców Kamila, ale ostatecznie zrezygnuje. Nie będzie jeszcze gotowa powiedzieć im, że ich syn miał we Włoszech drugie dziecko i tajemnicze udziały w nieruchomości.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 6

Premierowy 6. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany w środę, 16 września 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Wszystkie epizody po emisji w telewizji będą również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Reżyserem produkcji jest Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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