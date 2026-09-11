La Promesa, odcinek 481: Martina dostanie ważną wiadomość od Curro. Takiego wsparcia się nie spodziewała

Martina otrzymuje wiadomość od Curra. Zaskakujący zwrot akcji w 481. odcinku „La Promesy”

Zamknięta w szpitalu psychiatrycznym Martina wciąż ponosi konsekwencje fałszywych oskarżeń o próbę morderstwa hrabiego de Ayali. Sytuację dziewczyny diametralnie pogorszyło odnalezienie w jej sypialni fiolki wypełnionej niebezpieczną cykutą. Mimo twardych dowodów oskarżona niezmiennie deklaruje swoją całkowitą niewinność.

Pobyt w ośrodku błyskawicznie zamienił się w prawdziwy koszmar. W 477. epizodzie, jak przypomina portal Eska, po ostrej awanturze z Juaną bohaterka usłyszała zarzut fizycznej napaści. Choć usilnie tłumaczyła lekarzowi, że to rywalka sprowokowała bójkę, medyk zignorował jej wersję wydarzeń. Skutkiem tego w 479. odsłonie serialu lekarze zastosowali wobec niej drastyczne metody leczenia.

Promykiem nadziei w tej dramatycznej sytuacji okaże się krzepiący list od Curra. Żołnierz dowiedział się o przymusowym zamknięciu znajomej natychmiast po swoim powrocie z wojennych okopów, co widzowie śledzili w 478. odcinku. Ciepłe słowa przelane na papier utwierdzą załamaną dziewczynę w przekonaniu, że wciąż ma na kogo liczyć.

Rómulo demaskuje kradzież Virtudes. Szokujące kulisy 481. odcinka

Rómulo bezlitośnie ujawnia tajemnicę Virtudes na oczach jej własnej matki. Zdesperowana kobieta musi głośno wytłumaczyć powody kradzieży wartościowego, złotego kielicha ze świątyni. Jej desperacki krok wynika z nawarstwiających się kłopotów, trwających od wielu tygodni. W 474. odcinku teściowie zażądali od niej zapłaty w wysokości 550 peset, uzależniając od tego zwrot małego Adolfita i żądając dowodów płynności finansowej. Dzień później pałacowa służba zorganizowała zbiórkę funduszy, próbując pomóc matce w odzyskaniu ukochanego syna.

Catalina tłumaczy się z przejęcia hangaru. Manuel podejmuje stanowczą decyzję

Na pałacowych korytarzach dochodzi do poważnej konfrontacji Cataliny z bratem. Siostra szczegółowo argumentuje, dlaczego bezprawnie zajęła należący do niego hangar. Podłożem tej decyzji jest ciągnąca się miesiącami otwarta wojna z Cruz. W 473. odsłonie telenoweli Catalina schroniła się w budynku po brutalnej kłótni z markizą, a docelowo zamieniła to miejsce w azyl dla swoich potajemnych schadzek z Adrianem. W odpowiedzi Manuel postanawia całkowicie zmienić swoje otoczenie i planuje stworzyć własną pracownię bezpośrednio w rezydencji.

Alonso wyrzuca Marię Antonię z pałacu. Romans w 481. odcinku „La Promesy”

Zmęczony ciągłym napięciem Alonso ucina wszelkie niezręczności związane z obecnością Marii Antonii. Gospodarz kategorycznie żąda od kobiety natychmiastowego opuszczenia murów La Promesy. Ich skomplikowana zażyłość od dawna generowała poważne konflikty. W 478. epizodzie arystokratka zwierzyła się Lorenzowi z namiętnego pocałunku z Alonsem. Teraz mężczyzna stanowczo przecina te toksyczne więzi, ratując resztki spokoju pozostałych domowników.

Odcinek 481 telenoweli „La Promesa”. Data emisji w TVP2

Kolejna odsłona hiszpańskiej produkcji zadebiutuje na ekranach telewizorów w poniedziałek, 21 września 2026 roku dokładnie o godzinie 15:05 na antenie stacji TVP2. Fani formatu „La Promesa - pałac tajemnic” mogą również śledzić losy bohaterów w internecie, korzystając z oficjalnej platformy streamingowej TVP VOD.

„La Promesa - pałac tajemnic”. Fabuła i obsada hiszpańskiego hitu

„La Promesa - pałac tajemnic” to niezwykle popularna produkcja kostiumowa, rzucająca widzów w realia słonecznej, wczesnodwudziestowiecznej Andaluzji. Główną osią fabularną są losy młodej Jany, która podejmuje pracę służącej w potężnym majątku ziemskim. Bohaterka realizuje precyzyjny plan: chce odszukać zaginionego brata oraz bezwzględnie pomścić brutalnie zamordowaną matkę. Realizację tego krwawego scenariusza krzyżuje nagłe, głębokie uczucie do Manuela, głównego spadkobiercy fortuny. Scenarzyści doskonale łączą mroczne wątki kryminalne z romantycznymi uniesieniami, bezlitośnie obnażając klasowe podziały ówczesnej Hiszpanii.

Na ekranie pojawia się plejada utalentowanych aktorów, wśród których brylują:

Ana Garcés wcielająca się w postać zdeterminowanej Jany

Arturo Sancho odgrywający rolę dziedzica majątku Manuela

Eva Martín występująca jako bezwzględna Cruz

Manuel Regueiro portretujący stanowczego Alonsa

María Castro kreująca postać tajemniczej Pii

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