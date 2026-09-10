Felicita, odcinek 6: Oliwia zostanie zatrzymana po proteście. Zośka przeżyje chwile grozy - ZDJĘCIA

Oliwia zostanie zatrzymana po proteście w 6. odcinku „Felicita”

Oliwia razem z przyjaciółmi i grupą młodych aktywistów weźmie udział w demonstracji przed siedzibą związku łowieckiego. Początkowo protest będzie miał pokojowy charakter, ale sytuacja szybko się zaostrzy. W pewnym momencie dojdzie do szarpaniny, a Oliwia upadnie w tłumie.

Po zamieszaniu Oliwia i jej przyjaciele trafią na komisariat. Dziewczyna znajdzie się w sytuacji, której Zośka zupełnie się nie spodziewa. Tym bardziej że w chwili, gdy będzie potrzebowała matki, ta będzie prowadziła sesję z pacjentem i nie będzie wiedziała, co dzieje się z córką.

Telefon Zośki zostanie zalany alarmującymi wiadomościami, ale kobieta odczyta je dopiero po zakończeniu spotkania z pacjentem. Kiedy zorientuje się, że Oliwia trafiła na komisariat, ogarnie ją panika.

W 6. odcinku „Felicita” Zośka przeżyje chwile grozy

Zośka natychmiast ruszy po córkę. W drodze będą wracały do niej najgorsze myśli, a towarzyszący jej w wyobraźni Kamil będzie próbował ją uspokoić. Bohaterka nie będzie jednak potrafiła opanować lęku ani poczucia winy.

Na komisariacie sytuacja zacznie wyglądać poważnie, ale wtedy do działania wkroczy Ewka. Jako prawniczka szybko przejmie kontrolę nad sytuacją i zakwestionuje podstawy dalszego przetrzymywania młodych ludzi. Jej interwencja doprowadzi do wypuszczenia Oliwii oraz jej przyjaciół.

Zośka, która przez cały czas będzie bała się o córkę, w końcu ją zobaczy. Rzuci się na Oliwię z mieszaniną strachu i ulgi. Zamiast jednak urządzać jej awanturę, powie córce, że jest z niej dumna.

Oliwia wróci do trudnych emocji w 6. odcinku „Felicita”

Emocje związane z zatrzymaniem Oliwii będą towarzyszyć Zośce także później. W 6. odcinku „Felicita” matka i córka będą musiały zmierzyć się z kolejną trudną sytuacją, która pokaże, jak bardzo zmieniła się ich relacja.

W 4. odcinku „Felicita” Oliwia powiedziała matce, że nie jest już dzieckiem i chce sama decydować o swoim życiu. Wtedy coraz mocniej zaczęła też oswajać obecność Nico i własne emocje związane z odkryciem, że ma przyrodniego brata.

Teraz Zośka zobaczy, że dorastająca córka podejmuje własne decyzje i angażuje się w sprawy, które są dla niej ważne. Jej strach będzie jednak wynikał przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo Oliwii.

W 6. odcinku „Felicita” Oliwia powróci do bolesnego wspomnienia

Po powrocie do domu Oliwia będzie wspominać dzieciństwo. Sięgnie po stary list, który jako dziecko napisała do siebie w przyszłości. Znajdzie w nim marzenie o własnym domku na drzewie.

Wspomnienie będzie miało dla niej szczególne znaczenie, ponieważ podczas pobytu w Polignano zobaczyła domek Nico. W 4. odcinku „Felicita” chłopiec pokazał go Oliwii i powiedział, że zbudował go dla niego tata. Dziewczynę zabolało wtedy, że Nico dostał od Kamila coś, o czym ona sama marzyła jako dziecko.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 6

Premierowy 6. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany w środę, 16 września 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Wszystkie epizody po emisji w telewizji będą również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Reżyserem produkcji jest Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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