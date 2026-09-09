Felicita, odcinek 3: Marco rozkocha w sobie Zośkę? Zacznie się od niewinnego flirtu! Przy nim znów uwierzy w miłość - ZDJĘCIA

Tak Zośka i Marco zbliżą się do siebie w 3 odcinku "Felicita"

Znajomość Zośki i Marco w 3 odcinku "Felicita" jeszcze nie rozwinie się w bliską przyjaźń, ale w obecności przystojnego Włocha wdowa poczuje, że w jej życiu jeszcze nie wszystko stracone. Mimo że odkryła, że jej nieżyjący mąż miał kochankę, że w Polignano a Mare mieszka Giulia (Oriana Celentano) z ich synem Nico (Jan Arlotti), to nie będzie jeszcze gotowa, by wyjechać z Włoch, zamknąć ten rozdział życia. Wciąż będzie ją bolała świadomość, że rodzina, której sama tak bardzo chciała, Kamil stworzył z inną kobietą.

Tymczasem ich córka Oliwia (Klementyna Karnowska) w 3 odcinku "Felicita" bez trudu oswoi się z obecnością brata. Choć sama wiadomość nadal wyda jej się nierzeczywista, chętnie przyjmuje zaproszenie Nico i Davide na plażę. Spędzają razem dzień na łódce i nad morzem. Nico będzie zachwycony nową siostrą i poprosi Giulię, żeby mogła przyjść na kolację. Niespodziewanie kochanka Kamila zaproponuje Oliwii, żeby na kolacji pojawiła się z matką...

Podczas spaceru po Polignano Zośka pozna miejscowych i rozmowa z Marco da jej chwile wytchnienia. Zaczną nawet ze sobą flirtować. Nie przestanie jednak myśleć o Kamilu, nie zdoła uciec od swojej przeszłości.

Siostra Marco przerwie ich spotkanie w 3 odcinku "Felicita"

Na jednym spotkaniu Zośki i Marco w 3 odcinku "Felicita" się nie skończy, bo w pensjonacie Franceski (Monika Mariotti) rozwodnik z Mediolanu otoczy samotną Polkę opieką. Wyraźnie da jej do zrozumienia, że jest nią zainteresowany.

- Cieszymy się, że wróciłaś... Na rozluźnienie - Marco postawi przed Zośką szklaneczkę z drinkiem.

- Dziękuję. Na dworze jest za gorąco. Usiądziesz?

- Więc...

- Tak? - zapyta Marco, lecz ich rozmowę w 3 odcinku "Felicita" przerwie Francesca, której nie spodoba się bliska znajomość brata z wdową z Polski.

- Wybacz, obowiązki wzywają...

- Nie jesteś już marzycielem? - zapyta uwodzicielsko Zośka, lecz Marco nie odpowie.

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Giulia zaprosi Zośkę na rodzinną kolację w 3 odcinku "Felicita"

Wiadomość o zaproszeniu od Giulii w 3 odcinku "Felicita" Zośka odczyta od córki tuż po przerwanej rozmowie z Marco. Nagle okaże się, że następny etap rodzinnej konfrontacji jest nieunikniony. Zośka będzie musiała usiąść przy jednym stole z kobietą, która była kochanką jej męża, a także z jego synem.

Kiedy 3 odcinek "Felicita" w TVP1? Kiedy premiera w telewizji?

Odcinek 3 "Felicita" będzie miał premierę w środę, 9 września 2026 r., o godz. 20.30 w TVP1.

Felicita. ZWIASTUN nowego serialu TVP, którego premiera 7 września