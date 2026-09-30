Felicita, odcinek 11: Giulia przyjedzie do Warszawy. Zośka wreszcie pozna odpowiedzi na ważne pytania - ZDJĘCIA

Giulia potwierdzi podejrzenia Zośki w 11. odcinku „Felicity”

Przylot Giulii, Nico i Marco do Warszawy w 11. odcinku serialu "Felicita" sprawi, że Zośka nie będzie mogła dłużej unikać trudnych pytań. Kobieta ponownie stanie twarzą w twarz z Giulią. Zośka cały czas próbuje zrozumieć dlaczego jej mąż przez lata ukrywał przed rodziną tak wiele faktów, jak małżeństwo z Guilią i nieruchomość. Co więcej, w 8. odcinku „Felicity” odkryto regularne przelewy kierowane do Giulii, w które zamieszany był Piotr.

Zośka i Giulia ponownie zmierzą się ze sobą w 11. odcinku „Felicity”

Spotkanie obu kobiet będzie szczególnie trudne dla Zośki, ponieważ tajemnica domu Giulii nadal pozostanie jednym z najważniejszych elementów jej prywatnego śledztwa. W 4. odcinku „Felicita” Giulia wyznała Zośce, że połowa jej domu należała do Kamila. Później bohaterka zaczęła szukać dokumentów, które mogłyby wyjaśnić, dlaczego jej mąż miał udziały w nieruchomości we Włoszech.Teraz w 11. odcinku serialu Giulia znajdzie się w Warszawie i będzie miała okazję wyjaśnić Zośce część wątpliwości.

Oliwia zaniepokoi się zachowaniem Davide w 11. odcinku serialu „Felicita”

W 5. odcinku „Felicita” Oliwia i Davide zbliżyli się do siebie i po raz pierwszy się pocałowali. Chłopak nie chciał wtedy, żeby dziewczyna wracała do Polski, a Oliwia obiecała, że nie zniknie z jego życia. Teraz, w 11. odcinku "Felicity, kiedy chłopak przybędzie do Polski, dziewczyna zauważy, że chłopak zachowuje się bardzo dziwnie. Oliwia nie zignoruje tych sygnałów i zacznie podejrzewać, że Davide może mieć poważne problemy. W 9. odcinku „Felicita” Giulia próbowała pomóc Davide, który zmagał się z rodzinnymi rozterkami. Chłopak już wcześniej niechętnie opowiadał o swojej przeszłości, dlatego jego zachowanie w Warszawie szczególnie zaniepokoi Oliwię.

Stella i Francesca sprawdzą stan Marco w 11. odcinku serialu „Felicita”

W 10. odcinku „Felicita” zaproponował pomoc Zośce i wpadł na pomysł, aby Giulia przyjechała z Nico do Polski. Teraz sam znajdzie się w centrum rodzinnych wydarzeń. Stella i Francesca zaczną szukać sposobu, aby sprawdzić stan zdrowia Marco. Kobiety będą zaniepokojone sytuacją mężczyzny, który niedawno przeżył rozwód, i spróbują znaleźć rozwiązanie, które pozwoli im dowiedzieć się, co naprawdę się z nim dzieje.

„Felicita” – data i godzina emisji 11. odcinka serialu "Felicita"

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 11. zostanie wyemitowany w środę, 30 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Reżyserem produkcji jest Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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