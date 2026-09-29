Felicita, odcinek 13: Oliwia pozna inną twarz Kamila. Wszystko przez zdjęcia znalezione u Nico - ZDJĘCIA

W 13. odcinku „Felicita” Oliwia odkryje zdjęcia Kamila u Nico

Oliwia znajdzie na tablecie Nico fotografie, na których pojawi się jej ojciec. Zdjęcia wzbudzą jej zainteresowanie, ponieważ pozwolą zobaczyć Kamila w sytuacjach, których wcześniej nie znała.

Dziewczyna zdecyduje się potajemnie skopiować fotografie. Nie będzie to jednak zwykłe przeglądanie rodzinnych pamiątek. Obrazy zapisane na urządzeniu Nico mogą zmienić sposób, w jaki Oliwia postrzega swojego ojca i jego życie we Włoszech.

Zdjęcia z 13. odcinka „Felicita” pokażą inną stronę Kamila

Oliwia od początku próbowała odnaleźć się w skomplikowanej sytuacji rodzinnej, zwłaszcza gdy dowiedziała się, że ma młodszego brata. Ich relacja od początku była wyjątkowa, a teraz będzie musiała zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami i tajemnicami. Fotografie znalezione na tablecie Nico pozwolą jej zobaczyć kolejne fragmenty przeszłości ojca. Oliwia nie będzie musiała polegać wyłącznie na opowieściach dorosłych. Zdjęcia dadzą jej własny obraz Kamila i jego relacji z włoską rodziną.

W 13. odcinku „Felicita” potwierdzą się sprawy dotyczące domu

W 4. odcinku „Felicita” Giulia powiedziała jej, że połowa nieruchomości należała do Kamila. W 8. odcinku „Felicita” Zośka odkryła natomiast regularne przelewy do Giulii i zaczęła szukać kolejnych dokumentów dotyczących życia męża.

Teraz, w 13. odcinku odcinku jeszcze mocniej wyjaśni się kwestia nieruchomości w Polignano. Akt notarialny potwierdzi, że Kamil i Giulia wspólnie kupili dom. Oznaczać to będzie, że sprawy spadkowe połączą obie rodziny. Tajemnica domu była jednym z najważniejszych problemów, z którymi Zośka mierzyła się po śmierci męża. W 4. odcinku „Felicita” Giulia powiedziała jej, że połowa nieruchomości należała do Kamila. W 8. odcinku „Felicita” Zośka odkryła natomiast regularne przelewy do Giulii i zaczęła szukać kolejnych dokumentów dotyczących życia męża.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 13

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 13. zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Reżyserem produkcji jest Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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