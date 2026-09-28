Akacjowa 38, odcinki 970-974. Co czeka bohaterów w nadchodzącym tygodniu?

Emisja serialu "Akacjowa 38" na kanale TVP1 odbywa się w dni robocze o godz. 18:25. W miarę upływu czasu twórcy serwują nam coraz więcej intryg. Kolejne dni zapowiadają mnóstwo nowych emocji, na które widzowie reagują z niesłabnącym entuzjazmem. Co przyniesie fabuła i z jakimi przeciwnościami zmierzą się bohaterowie? Odkrywamy kulisy kolejnych odcinków – czytaj poniżej, by poznać najnowsze wątki z hiszpańskiej telenoweli.

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Co przyniesie "Akacjowa 38" w poniedziałek 05.10.2026 - odcinek 970

Służba domaga się przeniesienia stróża po tym, jak umieścił kompromitujące Servanda afisze. Samuel próbuje się dowiedzieć, czy Lucia nie wyjawiła komukolwiek, że jest córką markizostwa de Valmez. Według Marii, to stróż włożył pieniądze w jej kieszeń, z czym zgadza się Casilda. Z kolei opinie markizy de Urrutia odnośnie biżuterii, nie robią na Samuelu wrażenia. W międzyczasie przeor Zakonu Leżącego Chrystusa zwołuje Joaquina w trybie pilnym.

"Akacjowa 38": Wydarzenia z wtorkowego odcinka 971, emisja 06.10.2026

Samuel kontynuuje próby wpłynięcia na Lucię, by zataiła przed Celią swoje arystokratyczne pochodzenie, jako córka markiza i markizy de Valmez. Stan Servanda, który przez działanie Cesarea całą noc spędził w chłodzie, jest krytyczny, ponieważ zachorował na zapalenie płuc. Higinio, w obliczu regulaminu, nie ma zamiaru go leczyć. Dlatego don Ramón wynajmuje dla niego doktora. Podczas konfesjonału Lucia przyznaje się ojcu Telmo do prawdy o swojej rodzinie.

Streszczenie 972. odcinka serialu "Akacjowa 38". Środa 07.10.2026 w TVP1

W trakcie uroczystości dla gości lokalu La Deliciosa, Ińigo ogłasza brak wiedzy personelu medycznego o osobie, jaką miałby być doktor Baeza. On z kolei wymyśla alibi o ściśle chronionych testach farmaceutycznych, które wymagają pełnej poufności ze strony szpitala. Oboje z Marią stwierdzają jednak, że to odpowiedni moment na podjęcie dalszych kroków. W tym samym czasie Lucia i ojciec Telmo usiłują poznać prawdę o ciężkiej sytuacji kobiety, podczas gdy Servando boryka się z coraz słabszym zdrowiem i majaczy. W międzyczasie Flora razem z domownikami zdobywa środki na jego rehabilitację ze sprzedaży mikstury poprawiającej męskość.

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Oto co się stanie w czwartek 08.10.2026: "Akacjowa 38" - odcinek 973

Lucia odczuwa ogromny niepokój z racji nowych zdarzeń, zaś Rosina odkrywa powody swojego stanu przed mężem. On natomiast stawia sprawę jasno w obliczu Higinia: albo opłata czynszu, albo opuszczenie lokalu, wspominając o możliwości odsunięcia Marii. Samuel kontaktuje się z Joaquinem i decydują o podziale spadku po Lucii. Z kolei Servando zdradza przed Casildą o ślubie dwóch kobiet, w jakim wcześniej brał udział. Leonor dostrzega w tej historii potencjał literacki i planuje ubrać to w słowa.

Co dowiemy się z 973 odcinka (piątek, 09.10.2026) telenoweli "Akacjowa 38"?

Higinio dzieli się historią z Marią o mistyfikacji medycznej przed Rosiną. Lucia w oświadczeniu oddanym księdzu Telmo zrzeka się schedy na rzecz Zakonu i udaje się do Salamanki. Leonor nalega, by schorowany Servando opowiedział więcej o parze homoseksualnej. Servando przeczuwa, że jego godziny są policzone. Ojciec Telmo natomiast obwieszcza Lucii, że brak uznania u rodziców jest wynikiem kazirodztwa, ponieważ okazali się rodzeństwem.

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