M jak miłość, odcinek 1943: Pocałunek Martyny i Jakuba to dopiero początek! Na tym ich randka się nie skończy? - ZDJĘCIA

Martyna zaryzykuje i w1943 odcinku "M jak miłość" pójdzie z Jakubem na prawdziwą randkę

W 1943 odcinku "M jak miłość" Martyna w końcu zdecyduje się zrobić krok, którego jeszcze niedawno sama się bała. Po miesiącach przyjaźni z Jakubem i ukrywania własnych emocji zgodzi się na ich pierwszą prawdziwą randkę. Nie będzie to już kolejne przypadkowe spotkanie ani rozmowa dwojga bliskich sobie ludzi. Oboje pójdą na nie ze świadomością, że chcą sprawdzić, czy pomiędzy nimi może wydarzyć się coś więcej.

Wysocka długo nie będzie jednak spokojna. W 1943 odcinku "M jak miłość" przed randką dopadną ją poważne wątpliwości. Martyna ma przecież za sobą bardzo bolesne doświadczenia. Najpierw straciła męża, a później zakochała się w Marcinie (Mikołaj Roznerski), który po odzyskaniu pamięci wrócił do Kamy (Michalina Sosna). Nic dziwnego, że perspektywa ponownego otwarcia się na uczucie będzie ją zwyczajnie przerażała.

Tak Martyna w 1943 odcinku "M jak miłość" wystroi się na randkę z Jakubem

Mimo tego w 1943 odcinku "M jak miłość" Martyna nie wystawi Jakuba do wiatru. Wręcz przeciwnie, przygotuje się do spotkania tak, żeby od razu było jasne, że potraktowała jego zaproszenie całkowicie serio. Wysocka wybierze na tę okazję efektowną czerwoną sukienkę i pokaże się Karskiemu w wydaniu, w jakim dotąd praktycznie jej nie widywał. To będzie ogromna zmiana, bo do tej pory Jakub znał Martynę przede wszystkim jako przyjaciółkę, lekarkę i kobietę, przy której można po prostu być sobą. W 1943 odcinku "M jak miłość" zobaczy ją jednak jako kobietę, z którą naprawdę może zacząć budować związek.

W 1943 odcinku "M jak miłość" nie tylko Martyna podejdzie do randki bardzo poważnie. Jakub również przygotuje się do spotkania inaczej niż do zwykłego wyjścia z przyjaciółką. Karski postawi na elegancki strój, więc już od pierwszych chwil będzie widać, że oboje dokładnie wiedzą, jaki charakter ma mieć ten wieczór.

Pocałunek Martyny i Jakuba w 1943 odcinku „M jak miłość” początkiem ich romansu?

W 1943 odcinku "M jak miłość" wszystko będzie wskazywało na to, że Martyna i Jakub rzeczywiście rozpoczynają nowy związek. Pierwsza prawdziwa randka, romantyczna atmosfera i pocałunek będą naturalną konsekwencją tego, co od dawna narastało między nimi. Romantyczna atmosfera szybko zrobi swoje. Jakub już wcześniej będzie wiedział, że relacja z Martyną przestała być zwykłą przyjaźnią. Teraz zobaczy Wysocką zupełnie inaczej – wystrojoną specjalnie na spotkanie z nim i gotową dać ich uczuciu szansę.

Wieczór w 1943 odcinku "M jak miłość" stanie się coraz bardziej intymny, aż w końcu Martyna i Jakub pozwolą sobie na pocałunek. To właśnie wtedy granica, której przez tak długi czas żadne z nich nie chciało przekroczyć, ostatecznie zniknie.

Kiedy 1943 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1943 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 28 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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