M jak miłość, odcinek 1943: Mariusz pozbędzie się zwłok Sowińskiego! Zostawi tylko jeden ślad krwi na koszuli - ZWIASTUN

Mariusz w 1943 odcinku "M jak miłość" nie przyzna się Kasi, że zabił Sowińskiego

Tylko Mariusz będzie wiedział, że Sowiński nie żyje i bezwzględny zabójca w 1943 odcinku "M jak miłość" będzie miał tę przewagę, że nikt go nie widział w domu dyrektora kliniki. Wiele wskazuje też na to, że pod odsłoną nocy Sanocki wyciągnie zwłoki Sowińskiego i pozbędzie się ich na tyle skutecznie, że przez długi czas nikt nie będzie nawet podejrzewał, że w tym domu doszło do zbrodni. Sprawa zaginięcia Sowińskiego może się ciągnąć tygodniami.

Po zabójstwie Sowińskiego przez całą noc Mariusz w 1943 odcinku "M jak miłość" będzie zacierał ślady swojej zbrodni, krew na podłodze, po tym, jak wyniesie z domu zwłoki. Wyrachowany morderca zachowa spokój, wiedząc doskonale o tym, że może go zdradzić nawet najmniejszy odcisk palców. Co zrobi z zabitym Sowińskim? To się nie wyjaśni od razu, ale o poranku Mariusz wsiądzie do samochodu i wróci spokojnie do Kasi, udając przed żoną, że noc spędził z Poznaniu. Tyle, że nie będzie na to żadnych świadków i dowodów.

Po ukryciu ciała Sowińskiego w 1943 odcinku "M jak miłość" Mariusz zadzwoni do Kasi, by uprzedzić ją, że pojawi się dopiero za kilka godzin. Ona nawet nie będzie podejrzewała, że mąż dopuścił się morderstwa, że ma na rękach krew jej kochanka. - Hej kochanie, stęskniłyśmy się za tobą... Zosiu, powiesz tacie, jak bardzo tęskniłaś?

- Ja za wami też. Wracam już. Zatrzymam się tylko na kawę... - Mariusz nie da po sobie poznać, że dzieje się coś złego.

- Wszystko w porządku?

- Teraz już tak... W Poznaniu wyszło niezłe zamieszanie, bałagan do ogarnięcia, ale udało mi się wszystko posprzątać. A ty jak się czujesz, bo wczoraj byłaś bardzo zdenerwowana? Chciałaś mi chyba o czymś powiedzieć? - Mariusz zacznie naciskać na Kasię, lecz ani słowem nie wspomni, że widział ją w parku z Sowińskim.

- Tak, ale zdążyłam ochłonąć i po prostu porozmawiamy wieczorem na spokojnie...

- Dobrze, pewne sprawy lepiej załatwiać na chłodno bez potrzebnych emocji - zapewni żonę morderca.

Kasia w 1943 odcinku "M jak miłość" nie domyśli się, co zrobił Mariusz!

Tego dnia w 1943 odcinku "M jak miłość" Mariusz odegra przed Kasią kochającego męża i ojca Zosi. Nie da po sobie poznać, że minionej nocy zabił jej kochanka, że ciało Sowińskiego ukrył tak dobrze, by nikt go nie znalazł.

Kiedy 1943 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1943 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 28 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Mariusz nie przyzna się do zabójstwa Sowińskiego! Siostra zgłosi jego zaginięcie