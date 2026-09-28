M jak miłość, odcinek 1950: Nowy wróg w życiu Magdy. Święcicki poszedł siedzieć, ale pojawi się kolejny brutal

M jak miłość. Magda znów znajdzie się w niebezpieczeństwie

W 1950 odcinku „M jak miłość” do Magdy zgłosi się Elżbieta, kobieta, którą Budzyńska poznała w przeszłości, gdy przebywała w więzieniu. Była więźniarka będzie desperacko potrzebowała pomocy prawniczki. Tym razem problemem nie okaże się jednak wymiar sprawiedliwości, lecz jej własny mąż.

Elżbieta będzie żyła w strachu przed brutalnym alkoholikiem, który ma powód, by się na niej zemścić. Kobieta będzie obawiała się, że po wyjściu mężczyzny na wolność sytuacja wymknie się spod kontroli. Dlatego zwróci się właśnie do Magdy, licząc na to, że Budzyńska będzie potrafiła ją ochronić.

Święcicki chciał zabić Magdę. Brutalny sąsiad trafił za kratki

Dla Magdy nie będzie to pierwszy raz, gdy zetknie się z przemocą i człowiekiem zdolnym do brutalnych ruchów. Prawniczka będzie doskonale pamiętała, co sama przeżyła za sprawą Święcickiego. Jeszcze niedawno to Święcicki był jednym z największych zagrożeń dla Budzyńskiej. Agresywny sąsiad zaatakował Magdę w siedlisku, a później zaatakował także Julię. W pewnym momencie pomylił Malicką z Budzyńską i wrzucił ją do rzeki w Grabinie!

Święcicki został zatrzymany, a jego sprawa trafiła do sądu. W procesie przeciwko niemu Magda stanęła przed sądem i zeznawała przeciwko mężczyźnie, który chciał ją zabić. Nie była jednak pewna, czy uda się doprowadzić do jego skazania, ponieważ po stronie agresora stanął wpływowy brat Błażej (Adrian Budakow), który wynajął mu jednego z najlepszych prawników w Warszawie. Później sam działał na jego zlecenie, mącąc w życiu Budzyńskich. Ostatecznie Święcicki poniósł konsekwencje swoich czynów i trafił za kratki. Magda mogła więc mieć nadzieję, że najgorsze ma już za sobą.

M jak miłość. Nowy brutal ruszy śladem Magdy

W 1950 odcinku „M jak miłość” Budzyńska szybko przekona się jednak, że nie może czuć się całkowicie bezpieczna. Magda postanowi pomóc Elżbiecie i zabierze ją ze sobą do Grabiny. To właśnie tam sytuacja zacznie robić się naprawdę niebezpieczna. Brutalny mąż byłej więźniarki ruszy ich śladem. Mężczyzna nie będzie zamierzał odpuścić Elżbiecie, a jego pojawienie się w pobliżu Magdy sprawi, że Budzyńska po raz kolejny znajdzie się w centrum zagrożenia. Magda nie będzie mogła przewidzieć, jak daleko posunie się agresywny mężczyzna. Tym razem nie będzie jednak chodziło wyłącznie o jej własne bezpieczeństwo. Budzyńska będzie chciała przede wszystkim ochronić Elżbietę przed człowiekiem, którego kobieta panicznie się boi.

Kiedy 1950 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1950 "M jak miłość" będzie miał premierę ww wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2