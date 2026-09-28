Pierwsza miłość, odcinek 4264: Olek będzie w poważnych tarapatach. Kulas rzuci się na niego z pięściami - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-28 12:11

W odcinku 4264 serialu „Pierwsza miłość” Sylwester Kulas (Marcin Sztabiński) straci panowanie nad sobą i rzuci się na Olka z pięściami. Mężczyzna będzie przekonany, że to właśnie przyjaciel zbałamucił jego córkę Amelię (Amelia Majcher). Kulas nie będzie chciał słuchać żadnych tłumaczeń. Aniela (Maja Wachowska) spróbuje powstrzymać męża przed rozlewem krwi, jednocześnie próbując odnaleźć się między jego gniewem a zamkniętą w sobie pasierbicą.

Kulas zaatakuje Olka w 4264. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4261. odcinku „Pierwszej miłości” Kulas (Marcin Sztabiński) świętował zdanie matury, a podczas rodzinnego spotkania znalazł w śmietniku pozytywny test ciążowy. Początkowo sądził, że może należeć do Anieli (Maja Wachowska), ale już w 4263. odcinku dowie się, że to jego córka Amelia (Amelia Majcher) spodziewa się dziecka. Będzie kompletnie załamany wiadomością! Sięgnie nawet po alkohol i uzna, że musi odnaleźć mężczyznę odpowiedzialnego za jej sytuację.

W 4264. odcinku jego podejrzenia skieruje w stronę Olka. Kulas będzie przekonany, że to właśnie on jest ojcem dziecka Amelii. Nie będzie chciał spokojnie wysłuchać jego wyjaśnień. Zamiast rozmowy wybierze przemoc i rzuci się na Olka z pięściami.

Aniela spróbuje powstrzymać męża w „Pierwszej miłości”, odcinku 4264

W samym środku konfliktu znajdzie się Aniela. Żona Kulasa będzie próbowała zapanować nad sytuacją i w ostatniej chwili powstrzyma męża przed rozlewem krwi. Nie będzie to dla niej łatwe, ponieważ jednocześnie będzie musiała mierzyć się z zachowaniem coraz bardziej rozgniewanego Kulasa i zamknięciem Amelii. Dziewczyna coraz bardziej będzie odsuwać się od rodziny. Aniela znajdzie się więc między nabuzowanym mężem a pasierbicą, która nie będzie chciała otwarcie mówić o tym, co się wydarzyło.

Co Amelia powie Kulasowi w 4264. odcinku „Pierwszej miłości”?

Kulas będzie przekonany, że zna odpowiedź na pytanie, kto odpowiada za ciążę jego córki. Tyle że Amelia coraz bardziej będzie zamykała się w sobie. Czy w końcu zdecyduje się powiedzieć ojcu, jak było naprawdę? I czy jej wyznanie sprawi, że Kulas przestanie podejrzewać Olka?

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4264. odcinka

Odcinek 4264. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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