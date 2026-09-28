Pierwsza miłość, odcinek 4264: Olek będzie w poważnych tarapatach. Kulas rzuci się na niego z pięściami - ZDJĘCIA

Kulas zaatakuje Olka w 4264. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4261. odcinku „Pierwszej miłości” Kulas (Marcin Sztabiński) świętował zdanie matury, a podczas rodzinnego spotkania znalazł w śmietniku pozytywny test ciążowy. Początkowo sądził, że może należeć do Anieli (Maja Wachowska), ale już w 4263. odcinku dowie się, że to jego córka Amelia (Amelia Majcher) spodziewa się dziecka. Będzie kompletnie załamany wiadomością! Sięgnie nawet po alkohol i uzna, że musi odnaleźć mężczyznę odpowiedzialnego za jej sytuację.

W 4264. odcinku jego podejrzenia skieruje w stronę Olka. Kulas będzie przekonany, że to właśnie on jest ojcem dziecka Amelii. Nie będzie chciał spokojnie wysłuchać jego wyjaśnień. Zamiast rozmowy wybierze przemoc i rzuci się na Olka z pięściami.

Aniela spróbuje powstrzymać męża w „Pierwszej miłości”, odcinku 4264

W samym środku konfliktu znajdzie się Aniela. Żona Kulasa będzie próbowała zapanować nad sytuacją i w ostatniej chwili powstrzyma męża przed rozlewem krwi. Nie będzie to dla niej łatwe, ponieważ jednocześnie będzie musiała mierzyć się z zachowaniem coraz bardziej rozgniewanego Kulasa i zamknięciem Amelii. Dziewczyna coraz bardziej będzie odsuwać się od rodziny. Aniela znajdzie się więc między nabuzowanym mężem a pasierbicą, która nie będzie chciała otwarcie mówić o tym, co się wydarzyło.

Co Amelia powie Kulasowi w 4264. odcinku „Pierwszej miłości”?

Kulas będzie przekonany, że zna odpowiedź na pytanie, kto odpowiada za ciążę jego córki. Tyle że Amelia coraz bardziej będzie zamykała się w sobie. Czy w końcu zdecyduje się powiedzieć ojcu, jak było naprawdę? I czy jej wyznanie sprawi, że Kulas przestanie podejrzewać Olka?

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4264. odcinka

Odcinek 4264. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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Quiz wiedzy o serialu „Pierwsza miłość”. Dla fanów komplet punktów obowiązkowy! Pytanie 1 z 14 Na rozgrzewkę pytanie o miejsce akcji. Serial powinniśmy kojarzyć przede wszystkim z: Warszawą Wrocławiem Włocławkiem Następne pytanie