M jak miłość, odcinek 1943: Kasia znów ulegnie szantażowi Sowińskiego! Nie będzie wiedziała, że Mariusz go zabił - ZDJĘCIA

Kasia przerazi się reakcji Mariusza w 1943 odcinku "M jak miłość"!

W 1943 odcinku "M jak miłość" Kasię obudzą prorocze sny, w których usłyszy ona wcześniejsze słowa swojego męża: "Gdyby się zbliżył do ciebie na krok, ja byłbym w stanie go zabić". Tym bardziej, że przecież będzie chciała powiedzieć mu prawdę o ojcostwie Zosi, gdy postawi się Aleksandrowi i nie zgodzi się oskarżyć Olka (Maurycy Popiel) w zmian za jego milczenie. Jednak w tym momencie zmieni zdanie, gdy zda sobie sprawę z konsekwencji.

Tyle tylko, że wówczas w 1943 odcinku "M jak miłość" Sanocka nie będzie świadoma, że na to jest już za późno, a jej mąż spełnił swoją groźbę. Kasia nie będzie wiedziała, że Aleksander już żyje, bo przecież Mariusz nie powiedział jej wcześniej, że się do niego wybiera. I stąd to ona postanowi poszukać z nim kontaktu.

Przerażona Sanocka zgodzi się dalej szantażować Sowińskiemu w 1943 odcinku "M jak miłość"!

W 1943 odcinku "M jak miłość" Kasia od razu chwyci za telefon i napisze do dyrektora wiadomość z przeprosinami. Kasia będzie liczyła, że w ten sposób uda jej się udobruchać Aleksandra, aby ten jednak nie mówił prawdy jej mężowi.

Co prawda, w 1943 odcinku "M jak miłość" Sanocka nie zgodzi się wystąpić przeciwko Chodakowskiemu, jednak zapewni Sowińskiego, że jest gotowa na wszystko, w tym nawet na ich kolejną wspólną noc, aby tylko on jej nie wydał!

- Przepraszam, że wczoraj tak się uniosłam. Nie mogę oskarżyć Olka. Zresztą to i tak by się nie udało. Ale błagam. Zrobię co tylko chcesz. Mój mąż nie może poznać prawdy. Po prostu nie może... - napisze mu Kasia.

Kasia nie będzie świadoma, że Mariusz już ją pomścił w 1943 odcinku "M jak miłość"!

Chwilę później w 1943 odcinku "M jak miłość" spanikowana Kasia spojrzy w kierunku swojej córeczki, której zacznie się spowiadać ze swoich decyzji. Szczególnie, że jeszcze wciąż nie będzie świadoma tego, że jej najgorsze obawy właśnie się spełniły.

- Nie mam wyboru. Mariusz tak bardzo nas kocha. Nie wiem, do czego byłby zdolny, gdyby się dowiedział, co zrobiłam - przyzna jej Kasia.

Oczywiście, w 1943 odcinku "M jak miłość" Sanocka w napięciu będzie czekać na odpowiedź od Sowińskiego. Tyle tylko, że już się jej nie doczeka, a sama jeszcze nie połączy kropek z rzekomym wyjazdem Mariusza i zniknięciem Aleksandra!

Kiedy 1943 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1943 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 28 września 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

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