M jak miłość, odcinek 1943: Morderca Mariusz odegra przed Kasią kochającego ojca! Ukryje przed nim spotkanie z Jakubem - ZDJĘCIA,

Koszmar Kasi z Mariuszem dopiero się zacznie w 1943 odcinku "M jak miłość"

Idealne życie Kasi i Mariusza zamieni się w koszmar, kiedy w 1943 odcinku "M jak miłość" Sanocki wróci do ich domu, po tym jak bestialsko zabił Sowińskiego! Oczywiście nie da po sobie poznać, że ma coś na sumieniu. Będzie jednak dokładnie śledził każdy ruch Kasi, analizował jej słowa i zachowanie, wiedząc o tym, że go zdradziła z Sowińskim, że miała romans z dyrektorem kliniki. Właśnie dlatego go zabił, by Sowiński nie odebrał mu ukochanej. To samo były w stanie zrobić z każdym mężczyzną. Zwłaszcza z Jakubem Karskim!

Nagły Mariusza zaskoczy Kasię w 1943 odcinku "M jak miłość", bo nie będzie spodziewała się męża tak wcześnie. Sanocki okłamie ją, że noc spędził w Poznaniu, a tymczasem przez wiele godzin po zbrodni będzie usuwał ślady z domu Sowińskiego, którego zwłok także się pozbędzie! Co Mariusz zrobi z zabitym kochankiem Kasi? Tego jeszcze nie wiadomo.

Gdy Kasia z Zosią staną w progu domu, w 1943 odcinku "M jak miłość" powita ich stęskniony Mariusz. Zanim jednak podniesie się z kanapy, przyjrzy się żonie uważnie, jakby chciał przejrzeć ją na wylot, odkryć, co jeszcze przed nim ukrywa, jakie kłamstwa ma na sumieniu.

- O już jesteś? - zapyta zaskoczona Kasia.

- Nie było korków... Strasznie się za wami stęskniłem... Gdzie byłyście?

- W parku... Zosia dzisiaj strasznie marudziła, więc pomyślałam, że dobrze jej to zrobi. Przynajmniej na chwilę... - wyjaśni Kasi i jednocześnie zatai przed Mariuszem, że na spacerze był z nim Jakub, prawdziwy ojciec Zosi.

- Teraz ja ją wezmę... No chodź do tatusia! Tatuś już wrócił... Teraz sobie z tatusiem troszkę posiedzisz... - Mariusz weźmie córkę od Kasi, a ona spojrzy na niego niemal z przerażeniem.

Kasia nie przestanie bać się, że Mariusz w 1943 odcinku "M jak miłość" pozna jej tajemnicę!

Przez cały wieczór nie przestanie bać się Mariusza, a on w 1943 odcinku "M jak miłość" urządzi Kasi przesłuchanie. Licząc na to, że przyzna się do romansu z Sowińskim. Zamiast tego żona zaproponuje mu wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Dla Kasi ucieczka z Polski będzie jedyną szansą, by uwolnić się od Sowińskiego. Przez myśl jej nie przejdzie, że Mariusz zabił jej kochanka, który zabrał do grobu tajemnicę, kto jest prawdziwym ojcem jej córki.

- Może teraz powiesz mi, o co chodziło?

- Wyjedźmy do Stanów... Żałuję, że od razu się nie zgodziłam. Był to naprawdę dobry pomysł. Wiesz, że pozamykałeś tam swoje sprawy, ale może uda się to jakoś odkręcić?

- Trochę mnie zaskoczyłaś, ale dobrze... Zastanówmy się nad taką opcją. Co się zmieniło?

- Nie wiem. Chyba bałam się tak dużej zmiany, ale jestem gotowa i to najlepsze rozwiązanie dla naszej rodziny. Wyjedźmy. Choćby jutro...

- Może to nie jest taki zły pomysł...

Kiedy 1943 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1943 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 28 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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