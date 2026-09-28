Barwy szczęścia, odcinek 3421: Wściekła Karolina zemści się na Brunie! Po zdradzie już nie tylko Justin będzie jej celem - ZDJĘCIA

Karolina nie daruje Brunowi zdrady w 3421 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3421 odcinku "Barw szczęścia" Karolina zacznie okazywać Brunowi wyraźny chłód w relacjach domowych, do których ograniczy ją mąż. Zdradzamy, że Stański odsunie żonę od pracy w hotelu na rzecz Justina, tuż po tym, jak prawda o zleceniu przez nią spreparowanego nagrania ze Skotnickim wyjdzie na jaw, a Stańska zostanie nawet aresztowana, gdy pogrąży ją specjalista od technologii deepfake.

Co prawda, Karolina odzyska wolność, ale Bruno już nie zgodzi się, aby żona wróciła do hotelu. Zwłaszcza, gdy ostrzeże go przed nią jego własna matka Amelia (śp. Stanisława Celińska), która określi Stańską jako osobę mściwą i bezwzględną. I wcale się nie pomyli, bo właśnie tak w 3421 odcinku "Barw szczęścia" zachowa się jego nowa żona!

Stańska przyjmie nową strategię w 3421 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3421 odcinku "Barw szczęścia" Karolina zacznie trzymać Bruna na dystans i zachowywać się wobec niego tak samo chłodno, jak on wobec niej. Szczególnie, gdy nie uda jej się przekonać męża, aby pozwolił jej wrócić do obowiązków w hotelu, które na domiar złego dla niej, jeszcze przekaże jej największemu wrogowi Justinowi, czym tylko dodatkowo ją upokorzy.

Oczywiście, w 3421 odcinku "Barw szczęścia" Karolina sobie z tym nie poradzi, dlatego postanowi się zemścić. Zwłaszcza, gdy Bruno pozostanie nieugięty, mimo jej usilnych starań jeszcze po dobroci. Dlatego postanowi zmienić taktykę i wobec męża.

Karolina nie odpuści i Justinowi w 3421 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3421 odcinku "Barw szczęścia" nie zapomni także i o Justinie. Karolina celowo i z pełną determinacją utrudni mu przejęcie swoich obowiązków, aby mogła wrócić z powrotem na swoje stanowisko w hotelu.

Tym bardziej, że w międzyczasie w 3421 odcinku "Barw szczęścia" Skotnicki będzie musiał także zmierzyć się z kolejnym kryzysem i to ponownie związanym z Olą (Michalina Robakiewicz), co oczywiście Stańska tylko wykorzysta!

Kiedy 3421 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3421 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 16 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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