Hotel Paradise. Są nowe wieści o 14. sezonie! Edyta Zając znów zawitała do Raju

Hotel Paradise. Edyta Zając ponownie w Raju

Edyta Zając po raz kolejny zawitała do „Raju”. Prowadząca opublikowała na Instagramie zdjęcie z tropikalnego miejsca, ale celowo nie podała jego lokalizacji. Jej wpis nie pozostawia jednak większych wątpliwości, że rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji programu.

„Ponownie zawitałam do Raju 🦋 @hotelparadise.tvn7. I choć jeszcze nie zdradzę Wam, gdzie jesteśmy tym razem, to napiszę…. jest pięknie, gorąco i niesamowicie. Będę Wam regularnie wysyłać stąd piękne słońce i dużo dobrej energii ☀️🥥🌴” - napisała Edyta Zając.

Tym samym prowadząca dała fanom kolejną wskazówkę dotyczącą następnego sezonu. Na razie nie wiadomo jednak, w jakim kraju powstają nowe odcinki. Produkcja nie ujawniła jeszcze lokalizacji.

Hotel Paradise. Będzie kolejny sezon programu

Informacja od Edyty Zając jest również potwierdzeniem, że „Hotel Paradise” nie zakończy się na obecnej, 13. edycji. Wcześniej produkcja prowadziła już casting do kolejnego sezonu, a teraz pojawiły się także pierwsze sygnały bezpośrednio z miejsca nagrań. Wszystko wskazuje więc na to, że nowa grupa singli ponownie zamieszka w rajskiej willi, gdzie będzie szukać relacji i walczyć o główną nagrodę. Na szczegóły dotyczące uczestników trzeba jednak jeszcze poczekać.

Hotel Paradise 14 jest już w trakcie realizacji

Największą niewiadomą pozostaje obecnie miejsce, w którym realizowany jest kolejny sezon. Edyta Zając celowo nie zdradziła lokalizacji, ograniczając się do informacji, że jest „pięknie, gorąco i niesamowicie”.

Nie wiadomo również, kiedy dokładnie widzowie zobaczą nową edycję „Hotelu Paradise”. Na razie trwa jeszcze emisja 13. sezonu, ale najnowszy wpis prowadzącej pokazuje, że produkcja kolejnej odsłony programu już się rozpoczęła. Pozostaje więc czekać na oficjalne informacje dotyczące lokalizacji, uczestników i premiery.