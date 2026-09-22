Hotel Paradise 13. Będzie rozstanie Oliwii i Kuby? Kryzys wisi w powietrzu

Hotel Paradise 13, odc. 16. Oliwia tłumaczy się Kubie

Ostatnie dni nie są łatwe dla Oliwii i Kuby. Uczestnicy coraz częściej mają do siebie pretensje, a ich problemy wynikają przede wszystkim z narastających wątpliwości i braku pełnego zaufania. W przedpremierowym fragmencie opublikowanym na stronie TVN para ponownie próbuje porozmawiać. Oliwia będzie tłumaczyć Kubie swoje zachowanie i kontakty z nowymi mieszkańcami hotelu. Jak wyjaśni, chce po prostu poznawać osoby, które pojawiają się w programie, dowiedzieć się, jakie mają intencje i kto zwrócił ich uwagę.

„Ja w nic nie gram” – zapewni uczestniczka.

Oliwia będzie przekonywać, że nie ma w tym żadnej strategii ani próby manipulowania sytuacją. Czy Kuba uwierzy w jej wyjaśnienia?

Hotel Paradise 13, odc. 16. Coraz więcej pretensji

Rozmowa Oliwii i Kuby nie przyniesie jednak oczekiwanego spokoju. Kolejne wyjaśnienia zamiast zamknąć temat będą prowadzić do następnych pytań. Emocje między nimi będą narastać, a relacja znajdzie się w trudnym momencie. Jeszcze niedawno para wydawała się stabilna, ale pojawienie się kolejnych osób w hotelu wystawi ich związek na próbę.

Hotel Paradise 13, odc. 16. Czy Oliwia i Kuba się rozstaną?

Sytuacja między uczestnikami zrobi się na tyle napięta, że w pewnym momencie pojawi się nawet temat rozstania. Nie będzie to już więc zwykła sprzeczka, ale poważna rozmowa o przyszłości ich relacji. Czy Oliwia i Kuba zdołają odbudować zaufanie i wyjaśnić swoje nieporozumienia? A może ich związek nie przetrwa kryzysu, który właśnie pojawił się w „Hotelu Paradise 13”? O tym widzowie przekonają się w 16. odcinku programu.