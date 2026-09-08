Hotel Paradise 13. Nowy uczestnik jest synem gwiazdora „MasterChefa”! Patryk Strzelczyk wkroczy do willi

Hotel Paradise 13. Patryk Strzelczyk to syn Tomasza Strzelczyka

Patryk Strzelczyk ma 24 lata i od najmłodszych lat mieszka w Danii. Choć całe życie spędził poza Polską, coraz częściej myśli o tym, by właśnie tutaj związać swoją przyszłość. Ukończył technikum mechaniczne, ale zawodowo poszedł w zupełnie innym kierunku. Prowadzi własną działalność i pracuje jako barber, dzięki czemu na co dzień ma sporo kontaktu z ludźmi.

Patryk pochodzi z rodziny, którą część widzów może kojarzyć z telewizji i internetu. Jego ojcem jest Tomasz Strzelczyk – kucharz znany przede wszystkim jako twórca kanału „Tomasz Strzelczyk ODDASZFARTUCHA”. W 2015 roku wystąpił również w 4. edycji „MasterChef Polska”. Dotarł wówczas do finałowej piątki i ostatecznie zajął 5. miejsce.

Hotel Paradise 13. Patryk wie, czego chce od życia

Nowy uczestnik nie ukrywa, że lubi rywalizację. Sport towarzyszył mu od najmłodszych lat – najpierw trenował piłkę nożną, a później zainteresował się sportami walki. Z czasem bardziej przekonały go dyscypliny, w których wynik zależy przede wszystkim od niego samego. W „Hotelu Paradise 13” Patryk będzie musiał jednak rywalizować nie tylko w zadaniach. Ważną częścią jego pobytu w willi będą relacje z pozostałymi uczestnikami.

Hotel Paradise 13. Taka dziewczyna może zwrócić jego uwagę

Patryk ma dość konkretny typ kobiety. Podczas pierwszego spotkania duże znaczenie ma dla niego fizyczne przyciąganie. Podobają mu się przede wszystkim brunetki o modelkowej urodzie. Szczególnie interesują go kobiety starsze od niego, pewne siebie i świadome swojej wartości. Nie szuka jednak kogoś, kogo łatwo oczarować. Najbardziej pociągają go kobiety, które mają charakter i nie dadzą się zdobyć jednym komplementem.