Hotel Paradise 13. Klaudia El Dursi żegna się z programem! To powie na koniec

Hotel Paradise 13. Klaudia El Dursi po raz ostatni jako prowadząca

Tak jak informowaliśmy wcześniej, 13. edycja "Hotelu Paradise" będzie wyjątkowa także ze względu na zmianę prowadzącej. W trakcie sezonu Klaudia El Dursi przekaże program Edycie Zając, która przejmie rolę gospodyni "Hotelu Paradise".

W 22. odcinku, który zostanie wyemitowany 1 października, widzowie zobaczą moment, w którym dojdzie do oficjalnego przekazania programu. Klaudia spotka się z uczestnikami po raz ostatni w swojej dotychczasowej roli. Będzie to dla niej szczególna chwila, ponieważ przez lata była związana z formatem i prowadziła większość jego sezonów. Klaudia nie ukryje wzruszenia. W pewnym momencie zwróci się do uczestników oraz widzów z pożegnalnym przemówieniem.

"Hotel Paradise". To Klaudia El Dursi powie na koniec

Klaudia El Dursi podkreśli, że decyzja o odejściu z programu została przez nią podjęta świadomie i z wdzięcznością. Prowadząca będzie wspominać czas spędzony przy "Hotelu Paradise" oraz ludzi, których spotkała na swojej drodze.

"Podjęłam decyzję. Tak, podjęłam pełną świadomości i wdzięczności. Dziś żegnam się z "Hotelem Paradise". To miejsce było dla mnie czymś znacznie więcej niż tylko programem. To był czas prawdziwy, intensywny, pełen emocji, cudownych ludzi, historii, które na zawsze będą częścią mnie, które na zawsze zostaną tu, w moim serduszku. Dziękuję za każdą chwilę spędzoną z wami, moi kochani uczestnicy wszystkich sezonów "Hotelu Paradise". Dziękuję za każdą chwilę spędzoną z wami, moi kochani widzowie. Dla mnie to moment, kiedy muszę ruszyć w nową drogę. Ale dziś, z pełną wdzięcznością i spokojem oddaję "Hotel" w dobre ręce. Wierzę, że będzie tak samo mocno tętnił emocjami jak dotychczas, a może i mocniej." - możemy usłyszeć na kawałku nagrania na profilu TikTok globalinflu.

Po tych słowach Klaudia pożegna się z programem, a prowadzenie "Hotelu Paradise" przejmie Edyta Zając. Scena będzie miała szczególny charakter także dlatego, że obie prowadzące dobrze znają już format. Edyta wcześniej zastępowała Klaudię podczas jej nieobecności spowodowanej urodzeniem córeczki.

Hotel Paradise 13. Klaudia El Dursi nie kryje wzruszenia

Podczas pożegnania Klaudii nie zabraknie łez. Wzruszenie pojawi się nie tylko u prowadzącej, ale również wśród uczestników, którzy będą świadkami przekazania "Hotelu" Edycie. Po zakończeniu swojej przygody z "Hotelem Paradise" Klaudia El Dursi pozostanie związana ze stacją. Wcześniej ogłoszono, że przejmie rolę prowadzącej "Top Model". Z kolei Edyta Zając rozpocznie nowy etap jako gospodyni "Hotelu Paradise". Tym razem na stałe.