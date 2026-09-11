Hotel Paradise 13. Pierwszy pocałunek Nadii i Filipa! „Co Ty robisz dziewczyno? ”

Hotel Paradise 13. Nadia i Filip znów zaskoczą

Nadia i Filip szybko wyrastają na jedną z najbardziej kontrowersyjnych par 13. edycji „Hotelu Paradise”. Ich relacja daleka jest od spokojnej. Uczestnicy potrafią ostro się pokłócić, by chwilę później znów ze sobą rozmawiać. Właśnie dlatego trudno przewidzieć, w którą stronę zmierza ich znajomość. W poniedziałek widzowie zobaczą kolejny zwrot akcji. Na oficjalnym profilu programu na Instagramie pojawiło się nagranie z zapowiedzią pierwszego pocałunku Nadii i Filipa.

„Zobacz fragment przedpremierowy! W przyszłym tygodniu będzie gooorąco!🔥😏 Pierwszy pocałunek w "Hotelu Paradise 13" 💋” – czytamy w opisie.

Na krótkim nagraniu widać, jak Nadia i Filip zbliżają się do siebie. Po wcześniejszych awanturach ich pocałunek może być dla wielu widzów sporym zaskoczeniem.

Hotel Paradise 13. „Co Ty robisz dziewczyno?”

Fani programu szybko zareagowali na zapowiedź. W komentarzach pojawiły się zarówno żarty, jak i głosy osób, które są wyraźnie zaskoczone zachowaniem Nadii i Filipa.

- Co Ty robisz dziewczyno 🤔 – napisała jedna z komentujących.

- Książkowy przykład toksycznej relacji🤪 – czytamy w jednym z komentarzy.

- No mówiłam że poleci 😂😂

- Ich tam ładnie odkleiło 😂👏

- Ale mi to przypomina relacje Ady i Bartka

- Dziewczyny nigdy nie pozwólcie się tak traktować! Najpierw wyzywa ją a później się całują🤦🏼‍♀️ skoro raz pokazał że potrafi ją sprowadzić słowami do dna to zrobi to raz jeszcze, przykro się na to patrzy

Pierwszy pocałunek Nadii i Filipa z pewnością nie oznacza więc końca przetasowań. Przeciwnie – może być początkiem kolejnego etapu ich skomplikowanej relacji. Czy tym razem para rzeczywiście spróbuje się do siebie zbliżyć, czy pocałunek okaże się tylko kolejnym zwrotem akcji?