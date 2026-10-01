M jak miłość, odcinek 1946: Ślub Natalki i Adama w cieniu dramatu Marysi. Nikomu nie powie, że to koniec jej małżeństwa z Arturem - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-01 13:43

W 1946 odcinku "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) będzie robiła dobrą minę do złej gry na ślubie Natalki (Dominika Suchecka) i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg). Nie da po sobie poznać, jak bardzo cierpi. Wciąż nikomu nie powie, że Artur (Robert Moskwa) ma romans, że ich małżeństwo właśnie się skończyło. Tuż przed ślubem w 1946 odcinku "M jak miłość" usłyszy od Natalki, że dla niej ona i Artur są wzorem udanego małżeństwa. Z trudem powstrzyma łzy, by jakoś przetrwać ten dzień u boku zdradzieckiego męża. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

Marysia i Artur wciąż razem na ślubie Natalki i Adama w 1946 odcinku "M jak miłość"

Zdradzona Marysia w 1946 odcinku "M jak miłość" zrobi wszystko, co będzie w stanie, by jej cierpienie nie zepsuło ślubu Natalki i Adama. Skromna rodzinna ceremonia będzie ważnym wydarzeniem u Mostowiaków, niestety dla Marysi stanie się okazją do bolesnych wspomnień o jej ślubie z Arturem.

I to zaledwie dzień po tym, jak dowie się, że mąż ma romans z Joanną (Dominika Sakowicz), że ją zdradza z młodszą kochanką od tygodni. Teraz jednak będzie musiała stanąć z niewiernym Arturem przed ołtarzem w urzędzie jako świadkowie młodej pary. 

Przed ślubem Natalki w 1946 odcinku "M jak miłość" załamana Rogowska cały czas będzie jednak ukrywać przed bliskimi, że jej małżeństwo legło nagle w gruzach. O poranku pójdzie do leśniczówki, by pomóc Natalii w przygotowaniach do tego "najpiękniejszego" dnia i przy okazji ocali przed Kisielową (Małgorzata Rożniatowska), która zacznie udzielać pannie młodej rad na temat nocy poślubnej.

Zdradzona Marysia udzieli Natalce cennej rady przed ślubem w 1946 odcinku "M jak miłość"

Rozmowa Marysi z Natalką w 1946 odcinku "M jak miłość" niebezpiecznie zboczy na temat jej małżeństwa z Arturem, które właśnie się skończyło. Poza tym przyszła żona Karskiego do końca będzie miała wątpliwości, czy ich związek będzie "idealny". Marysia powie jej, że nigdy nie można być pewnym uczuć partnera. 

- Marysiu nie chcę ci słodzić, ale życzę sobie, żeby moje małżeństwo z Adamem było choć w połowie tak szczęśliwe jak twoje! Jesteście dla mnie z Arturem takim wzorcem. Wysoko zawiesiliście poprzeczkę... Myślę, że nam z Adamem będzie dobrze razem. Oprócz tego, że się kochamy, ja go po prostu lubię jako człowieka... Może nie ma jakiś tam zawrotów głowy czy szaleństwa, ale z drugiej strony myślę sobie, że chyba nie to jest w życiu najważniejsze... A ty co myślisz?

- Ja? Co ja myślę? Wiesz każda miłość jest inna i zmienia się razem z nami. Składamy sobie nawzajem przysięgę, a przecież czasem trudno zaufać sobie samemu, a cóż dopiero drugiemu człowiekowi... Jeśli coś się nie uda, to zawsze jest plan awaryjny. Ja jestem przekonana, że ciebie to nie będzie dotyczyć... - powie Marysia z trudem powstrzymując łzy. 

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Na ślubie Natalki i Adama w 1946 odcinku "M jak miłość" Marysia i Artur wystąpią w roli świadków i zwiodą całą rodzinę. Nie dadzą po sobie poznać, że zdrada Rogowskiego zniszczyła ich małżeństwo. 

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość, odcinek 1946: Ślub Natalki i Adama w cieniu dramatu Marysi. Nikomu nie powie, że to koniec jej małżeństwa z Arturem - ZDJĘCIA
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M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z półnagą Joanną! Odejdzie do kochanki

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