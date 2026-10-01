M jak miłość, odcinek 1946: Artur na ślubie Natalki będzie błagał Marysię o wybaczenie. Obieca, że skończy z Joanną - ZDJĘCIA

Marysia pójdzie na ślub Natalki mimo zdrady Artura

W 1946 odcinku "M jak miłość" Natalka i jej ukochany staną na ślubnym kobiercu. Marysia i Artur będą pełnić podczas uroczystości rolę świadków. Nikt z rodziny nie będzie jednak wiedział, co dzieje się między Rogowskimi. Marysia będzie musiała ukryć emocje i zachować pozory, choć jej małżeństwo właśnie legło w gruzach. Nie będzie chciała, żeby problemy z Arturem odebrały Natalce jeden z najważniejszych dni w jej życiu.

Rogowska będzie powstrzymywała łzy i zrobi wszystko, żeby siostrzenica nie zobaczyła, jak bardzo cierpi. W tym trudnym momencie będzie mogła liczyć przede wszystkim na Judytę (Paulina Chruściel), która jako jedna z niewielu osób zna prawdę i będzie wspierała przyjaciółkę.

Artur poprosi Marysię o drugą szansę. Obieca koniec romansu z Joanną w 1946 odcinku "M jak miłość"

Artur nie będzie jednak chciał pogodzić się z tym, że Marysia odkryła jego romans. W urzędzie stanu cywilnego znajdzie moment, żeby zostać z żoną sam na sam. Rogowski będzie próbował przekonać ją, że to, co zrobił, było jedynie chwilą słabości i że jest gotowy naprawić swoje małżeństwo. Padnie też jasna deklaracja dotycząca Joanny.

- Ja wiem jak to zabrzmi, ale proszę cię, uwierz mi, to była chwila zapomnienia, ja to wszystko naprawię. Z Joanną to już jest koniec, ja się z nią więcej nie spotkam, tylko daj mi szansę, ostatnią... - powie Artur.

Rogowski będzie więc błagał Marysię o wybaczenie. Będzie chciał, żeby żona uwierzyła, że romans rzeczywiście się skończy i że tym razem wybierze rodzinę. Marysia nie będzie jednak chciała rozmawiać o swoim małżeństwie w dniu ślubu Natalki. Nawet po tym, co zobaczyła, postara się zachować spokój i nie przenosić własnego dramatu na uroczystość siostrzenicy.

- To jest ich dzień, nie psujmy im tego - odpowie Marysia, po czym opuści salkę.

Artur nie dostanie więc odpowiedzi, na którą liczy

Wieczorem Marysia podejmie zdecydowane kroki. Wyrzuci Artura z domu i jasno powie, że "to koniec". Każe mężowi się wynosić. Rogowski usłyszy od żony, że ich małżeństwo to przeszłość... Tym samym obietnica Artura, że zerwie z Joanną, nie wystarczy, żeby odzyskać zaufanie Marysi. Rogowska będzie musiała przede wszystkim uporać się z tym, co zobaczyła w przychodni, i zdecydować, czy po takiej zdradzie w ogóle chce jeszcze ratować swoje małżeństwo.

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.