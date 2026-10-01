M jak miłość, odcinek 1946: Artur na ślubie Natalki będzie błagał Marysię o wybaczenie. Obieca, że skończy z Joanną - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-10-01 11:02

Artur (Robert Moskwa) w 1946 odcinku "M jak miłość" będzie błagał Marysię (Małgorzata Pieńkowska) o jeszcze jedną szansę. Wszystko wydarzy się w dniu ślubu Natalki (Dominika Suchecka), podczas którego Rogowscy pojawią się jako świadkowie. Dla Mostowiaków będzie to wyjątkowy dzień, ale Marysia będzie przeżywała prawdziwy dramat. Zaledwie chwilę wcześniej odkryje, że mąż ją zdradza. Mimo rozpaczy zrobi wszystko, żeby nie zepsuć siostrzenicy uroczystości. Artur wykorzysta jednak moment, gdy zostaną sami, i spróbuje przekonać żonę, że ich małżeństwo można jeszcze uratować. Złoży jej obietnicę dotyczącą Joanny (Dominika Sakowicz). Czy Marysia mu uwierzy?

Marysia pójdzie na ślub Natalki mimo zdrady Artura

W 1946 odcinku "M jak miłość" Natalka i jej ukochany staną na ślubnym kobiercu. Marysia i Artur będą pełnić podczas uroczystości rolę świadków. Nikt z rodziny nie będzie jednak wiedział, co dzieje się między Rogowskimi. Marysia będzie musiała ukryć emocje i zachować pozory, choć jej małżeństwo właśnie legło w gruzach. Nie będzie chciała, żeby problemy z Arturem odebrały Natalce jeden z najważniejszych dni w jej życiu.

Rogowska będzie powstrzymywała łzy i zrobi wszystko, żeby siostrzenica nie zobaczyła, jak bardzo cierpi. W tym trudnym momencie będzie mogła liczyć przede wszystkim na Judytę (Paulina Chruściel), która jako jedna z niewielu osób zna prawdę i będzie wspierała przyjaciółkę.

Artur poprosi Marysię o drugą szansę. Obieca koniec romansu z Joanną w 1946 odcinku "M jak miłość"

Artur nie będzie jednak chciał pogodzić się z tym, że Marysia odkryła jego romans. W urzędzie stanu cywilnego znajdzie moment, żeby zostać z żoną sam na sam. Rogowski będzie próbował przekonać ją, że to, co zrobił, było jedynie chwilą słabości i że jest gotowy naprawić swoje małżeństwo. Padnie też jasna deklaracja dotycząca Joanny.

- Ja wiem jak to zabrzmi, ale proszę cię, uwierz mi, to była chwila zapomnienia, ja to wszystko naprawię. Z Joanną to już jest koniec, ja się z nią więcej nie spotkam, tylko daj mi szansę, ostatnią... - powie Artur.

Rogowski będzie więc błagał Marysię o wybaczenie. Będzie chciał, żeby żona uwierzyła, że romans rzeczywiście się skończy i że tym razem wybierze rodzinę. Marysia nie będzie jednak chciała rozmawiać o swoim małżeństwie w dniu ślubu Natalki. Nawet po tym, co zobaczyła, postara się zachować spokój i nie przenosić własnego dramatu na uroczystość siostrzenicy.

- To jest ich dzień, nie psujmy im tego - odpowie Marysia, po czym opuści salkę.

Artur nie dostanie więc odpowiedzi, na którą liczy

Wieczorem Marysia podejmie zdecydowane kroki. Wyrzuci Artura z domu i jasno powie, że "to koniec". Każe mężowi się wynosić. Rogowski usłyszy od żony, że ich małżeństwo to przeszłość... Tym samym obietnica Artura, że zerwie z Joanną, nie wystarczy, żeby odzyskać zaufanie Marysi. Rogowska będzie musiała przede wszystkim uporać się z tym, co zobaczyła w przychodni, i zdecydować, czy po takiej zdradzie w ogóle chce jeszcze ratować swoje małżeństwo.

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2? 

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. 

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Marysi i romans Mateusza z tajemniczą kobietą! 