M jak miłość, odcinek 1945: Marysia ukryje przed rodziną romans Artura! Zgodzi się, żeby byli świadkami na ślubie Natalki - ZDJĘCIA

Zdradzona Marysia w 1945 odcinku "M jak miłość" nie powie rodzinie, że Artur ma kochankę!

Zdrada Artura przestanie być tajemnicą w 1945 odcinku "M jak miłość", lecz Marysia nie pogrąży niewiernego męża przed całą rodziną! Przeciwnie, ukryje przed bliskimi, że Artur ma romans z Joanną tuż po tym, jak przyłapie go na miłosnych igraszkach z kochanką w gabinecie w przychodni. Mimo że Marysia będzie zdruzgotana odkryciem, że mąż ją zdradza, że to koniec ich małżeństwa, to zachowa spokój i nie pozwoli, żeby zawładnęła nią wściekłość na zdrajcę.

Artur wróci do domu Mostowiaków po odkryciu zdrady przed Marysię w 1945 odcinku "M jak miłość"

Trudno w to uwierzyć, ale w 1945 odcinku "M jak miłość" także Artur będzie robił dobrą minę do złej gry przy córkach, teściowej Barbarze (Teresa Lipowska) i Natalce. Wróci do domu tuż po tym, jak Marysia nakryje go z Joanną i nie da po sobie poznać, że coś się stało. Tylko Agnes (Amanda Mincewicz) zwróci uwagę na dziwne zachowanie ojca, który będzie wyraźnie przybity i ze spuszczonym wzrokiem zapyta, czy w domu jest już Marysia.

Zaskakująca prośba Natalki do zdradzieckiego Artura w 1945 odcinku "M jak miłość"

Niespodziewanie w 1945 odcinku "M jak miłość" Natalka zwróci się do Artura z prośbą, by został świadkiem na jej ślubie z Adamem Karskim (Patryk Szwichtenberg). Dlaczego właśnie Rogowski? Bo dzień przed ślubem Natalki i Adama rozchoruje się Jakub (Krzysztof Kwiatkowski), który miał być drużbą Karskiego i ostatecznie nie przyjdzie na ceremonię do Grabiny.

Kiedy nieco później w 1945 odcinku "M jak miłość" zapłakana Marysia wejdzie do domu, od razu zakryje twarz dłońmi, by Barbara, Agnes i Basia (Karina Woźniak), a także Natalka nie zauważyły spuchniętych oczy i łez na jej policzkach. Podekscytowana Natalka przekaże ciotce, że ona i jej mąż będą świadkami na jej ślubie już następnego dnia.

- Słuchaj, nie uwierzysz jaka sytuacja? Ty jesteś moim świadkiem, a Artur będzie świadkiem Adama... Jakub się rozchorował. Artur zgodził się go zastąpić. Także nie ma tego złego... Wszystko zostaje w rodzinie!

- Tak wszystko zostanie w rodzinie... - odpowie załamana Marysia, która w 1945 odcinku "M jak miłość" z trudem zupełnie się nie rozsypie.

- Wszystko w porządku? - zapyta Natalka, widząc, że Marysia stara się na nich nie patrzeć, chowa twarz w dłoniach.

- Mam atak migreny. Idę się położyć... - odpowie Rogowska, by nie wzbudzać więcej podejrzeń.

- Ja pójdę z tobą... - doda Artur, który nie będzie wiedział, jak się zachować wobec żony i bliskich.

- Nie! Zajmij się Natalką i młodymi! - rzuci lodowatym tonem do niewiernego męża.

Marysia wpadnie w szał w 1945 odcinku "M jak miłość". Zniszczy prezenty kochanki Artura

Zdradzona Marysia nie dopuści Artura do siebie w 1945 odcinku "M jak miłość", lecz wieczorem zabraknie jej siły, by trzymać emocje na wodzy. Wpadnie w taki szał, że zniszczy prezenty, które Rogowski dostał od kochanki - gramofon i płytę z miłosnym wyznaniem.

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Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 5 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z półnagą Joanną! Odejdzie do kochanki

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