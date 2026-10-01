M jak miłość, odcinek 1946: Marysia wypędzi Artura z domu! Nie wybaczy mu kolejnej zdrady. To będzie koniec małżeństwa Rogowskich! - ZDJĘCIA

Niewierny Artur doczeka się na rozmowę z Marysią w 1946 odcinku "M jak miłość"!

W 1946 odcinku "M jak miłość" Artur wreszcie doczeka się na rozmowę z po raz kolejny zdradzoną przez siebie Marysią. I choć po odkryciu romansu męża z Joanną, Rogowska będzie unikać męża, a nawet zniknie z rodzinnego domu Mostowiaków, gdy niewierny Rogowski do niego wróci, to jednak po ślubie Natalki i Adama w końcu zgodzi się z nim porozmawiać, aby więcej nie zawracał jej sobą głowy, a przede wszystkim nie zepsuł młodym uroczystości.

W 1946 odcinku "M jak miłość" Rogowski będzie pełen nadziei przed rozmową z ponownie skrzywdzoną przez siebie żoną. Tym bardziej, że wcześniej ostatecznie zakończy dla niej swój romans z Joanną i odrzuci zakochaną w nim kochankę. Mimo tego, że sam także będzie ją kochał. Ale ostatecznie wybierze jednak żonę i będzie liczył na ten sam ruch z jej strony.

- Nareszcie sami... Porozmawiamy? - spyta Artur.

Zdradzona Rogowska popędzi Artura w 1946 odcinku "M jak miłość"!

Tyle tylko, że w 1946 odcinku "M jak miłość" mocno się rozczaruje, bo Marysia nie pozostawi mu złudzeń. Do tego stopnia, że ich rozmowa przemieni się w monolog Rogowskiej, która da swojemu niewiernemu mężowi jasno do zrozumienia, że tak naprawdę nie nie mają o czym rozmawiać, bo ona nie wybaczy mu kolejnej zdrady.

W 1946 odcinku "M jak miłość" Marysia jasno zakomunikuje Arturowi, że to już koniec ich małżeństwa, ale na tym nie poprzestanie. Rogowska każe jeszcze swojemu zdradzieckiemu mężowi niezwłocznie wyprowadzić się z rodzinnego domu Mostowiaków i to nie patrząc nawet na późną porę.

- Nie mamy o czym rozmawiać... To koniec... Proszę, wyprowadź się z domu... Jak wrócę, wolałabym, żeby ciebie nie było - Marysia postawi sprawę jasno.

Zdradziecki Rogowski zostanie sam w 1946 odcinku "M jak miłość"!

W 1946 odcinku "M jak miłość" Artur będzie tak zszokowany słowami Marysi, że nie odezwie się już ani słowem. Tym bardziej, że Rogowska nie zostawi mu nawet pola do dyskusji, bo tuż po wypowiedzeniu tego wstanie i wyjdzie i zostawiając niewiernego męża w głębokiej zadumie i łzami w oczach. Zwłaszcza, że w 1946 odcinku "M jak miłość" zdradziecki Rogowski znów w jednej chwili straci i żonę i kochankę i zostanie zupełnie sam!

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie miał premierę w wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

10

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z półnagą Joanną! Odejdzie do kochanki