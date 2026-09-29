M jak miłość, odcinek 1945: Marysia zniknie po odkryciu romansu Artura z Joanną! Zostawi pożegnalną wiadomość - ZDJĘCIA

Zdradzona Marysia nie poradzi sobie z kolejną zdradą Artura w 1945 odcinku "M jak miłość"!

W 1945 odcinku "M jak miłość" Marysia nie zdoła wrócić do codzienności po odkryciu kolejnego romansu Artura. I nic dziwnego, bo przecież mąż nie zdradzi jej pierwszy raz, bo przed Joanną zrobił przecież to samo z Teresą (Dominika Łakomska). A teraz znów wpadnie w ramiona młodszej kobiety, z czym Rogowska kompletnie nie będzie w stanie sobie poradzić.

Do tego stopnia, że w 1945 odcinku "M jak miłość" o mało nie przypłaci tego życiem, gdy na widok Artura, całującego się z Joanną, chwyci się za serce, zacznie płytko oddychać i osunie się na nogach. I choć w końcu Marysi uda się uspokoić, to tego widoku nie zdoła zapomnieć. Mimo, że jak podaje swiatseriali.interia.pl, spróbuje ukryć to przed rodziną i okłamie ich co do swojego stanu, to jednak na dłuższą metę, nie będzie w stanie.

Barbara przeczyta pożegnalną wiadomość od Marysi w 1945 odcinku "M jak miłość"!

Zwłaszcza, gdy w 1945 odcinku "M jak miłość" do rodzinnego domu Mostowiaków wróci także i jej zdradziecki mąż, którego wcześniej popędzi. Rogowska gotowa na to, aby porozmawiać z Arturem, a także, aby dłużej udawać, że wszystko jest okej, bo wcale nie będzie. Do tego stopnia, że Marysia zdecyduje się zniknąć z Grabiny!

Ale oczywiście w 1945 odcinku "M jak miłość" Marysia nie odejdzie bez słowa. Rogowska zostawi matce list, aby ta się o nią nie martwiła. Szczególnie, że Barbara już wcześniej zauważy, że między małżonkami jest coś nie tak i zacznie drążyć. Dlatego córka nie nie napisze jej w nim prawdy, a po raz kolejny posunie się do kłamstwa, aby w ten sposób ją chronić.

- Judyta poprosiła, żebym u niej nocowała. Widzimy się jutro, całusy - napisze Marysia, cytowana przez swiatseriali.interia.pl.

Co stanie się z Marysią w 1945 odcinku "M jak miłość"?

Tyle tylko, że w 1945 odcinku "M jak miłość" Rogowska wcale nie pojedzie do przyjaciółki. Nocą Marysia zatrzyma swój samochód na poboczu jednej z dróg w okolicach Grabiny, a jej telefon, pozostawiony na miejscu pasażer aż będzie urywał się od wiadomości od Judyty i połączeń od Barbary i Artura. Ale Marysia nie odpowie na żaden z nich. Tylko pogrąży się we łzach.

Czy kolejnego dnia Marysia faktycznie wróci do domu, jak obieca Barbarze w 1945 odcinku "M jak miłość"? A może zniknie z Grabiny na dobre? Zdradzamy, że nie, bo wszystko zbiegnie się ze ślubem Natalki (Dominika Suchecka), której Rogowska obieca pomoc i słowa dotrzyma. Mimo, iż w środku wciąż będzie cierpieć i ukrywać przed bratanicą prawdę o swoim małżeństwie...

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 5 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

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