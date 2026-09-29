M jak miłość, odcinek 1944: Tylko ona zostanie z Wernerem! Jeszcze długo nie pozbiera się po odejściu Sylwii - ZWIASTUN

Miłosne podboje Wernera w 1944 odcinku "M jak miłość" źle się skończą

Złamane serce Wernera w 1944 odcinku "M jak miłość" popchnie go do szukania przygód w barach i nocnych klubach, gdzie zacznie podrywać podejrzane kobiety. Porzucony przez Sylwię Adam będzie też zapijał smutki alkoholem i z każdym dniem będzie z nim coraz gorzej. Nic dziwnego, że pani Ola zaalarmuje przyjaciół Wernera, ale sama też będzie miała pełne ręce roboty. Zadba o to, by "pan Adaś” nie trafił na kolejną femme fatale lub oszustkę. Dlatego zacznie go śledzić podczas miłosnych podbojów w lokalach w centrum miasta!

To dzięki pani Oli w 1944 odcinku "M jak miłość" Werner przekona się, że jego ostatnia kochanka, piękna blondynka Oliwia (Weronika Zubowicz) to zwykła złodziejka, która zaraz po nocy z Adamem skorzysta z okazji i ukradnie mu portfel. Na reakcję gosposi prawnika nie trzeba będzie długo czekać. Wyciągnie gaz łzawiący i popędzi ją z willi Wernera!

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Porzucony Werner w 1944 odcinku "M jak miłość" będzie mógł liczyć na panią Olę

Na szczęście Adam w 1944 odcinku "M jak miłość" zrozumie, że nie został sam, że nikt nie zadba o niego lepiej niż pani Ola. Gosposia zapewni prawnika, że nie musi się o nic martwić, bo ona będzie nad nim czuwała, ale uprzedzi, że żyjąc w taki sposób może źle skończyć.

- Jak pan mógł odpuścić takiej ladacznicy? Przecież ja na własne oczy widziałam, jak wyjmowała ten portfel!

- Może myślała, że to jej... Każdy może się pomylić. Zwłaszcza po tak intensywnym popołudniu. Zresztą po tym jak potraktowała ją pani gazem, nie miałem sumienia wzywać policji.

- Za dobry pan jest panie Adasiu... Ale na szczęście ma pan mnie. Ja nie pozwolę zrobić panu krzywdy -

- Dziękuję pani Olu, doceniam to...

- Tylko że przed samym sobą to ja pana nie obronię. Ja myślę, że powinien pan pójść na tę terapię, którą pan Andrzejek polecił...Sam pan widzi, do czego takiego niekontrolowane picie może doprowadzić... - gosposia Wernera będzie się coraz bardziej o niego martwić.

- Tak, obiecuję poprawę, ale może odrobinę czerwonego wina do tego steka - odpowie Adam, którego złamane serce nadal pozostanie nieuleczone.

Kiedy 1944 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1944 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 29 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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